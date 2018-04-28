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07:50 (мск), источник: НИА Красноярск

В кафе «Восточная кухня» в Заозерном выявили нарушение санитарных норм

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном был выявлен ряд нарушений в кафе «Восточная кухня».

Источник: НИА Красноярск

На мясных и рыбных заготовках отсутствовали маркировки о дате заготовки продуктов. На ряд продуктов в кафе не нашлось сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищи для потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки службой было изъято более 2,150 кг некачественных продуктов. На директора заведения возложен штраф в размере 10000 рублей. Кафе было выдано предписание о приостановке реализации продукции до устранения всех нарушений.

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