В кафе «Восточная кухня» в Заозерном выявили нарушение санитарных норм
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном был выявлен ряд нарушений в кафе «Восточная кухня».
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Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном был выявлен ряд нарушений в кафе «Восточная кухня».
На мясных и рыбных заготовках отсутствовали маркировки о дате заготовки продуктов. На ряд продуктов в кафе не нашлось сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищи для потребителей, сообщает
В ходе проверки службой было изъято более 2,150 кг некачественных продуктов. На директора заведения возложен штраф в размере 10000 рублей. Кафе было выдано предписание о приостановке реализации продукции до устранения всех нарушений.