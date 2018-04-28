В кафе «Восточная кухня» в Заозерном выявили нарушение санитарных норм

На мясных и рыбных заготовках отсутствовали маркировки о дате заготовки продуктов. На ряд продуктов в кафе не нашлось сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность пищи для потребителей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки службой было изъято более 2,150 кг некачественных продуктов. На директора заведения возложен штраф в размере 10000 рублей. Кафе было выдано предписание о приостановке реализации продукции до устранения всех нарушений.