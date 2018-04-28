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09:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

67% челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда

Социологи провели опрос, приуроченный у 1 мая.

Челябинцы рассказали, как оценивают ситуацию на рынке труда в городе, 67% респондентов выбрали негативную оценку, сообщают специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Социологи пояснили, что приурочили исследование к 1 мая, который в стране отмечают как День весны и труда. Оказалось, что лишь чуть более 12% опрошенных челябинцев считают ситуацию на рынке труда «скорее хорошей». Так в основном отвечали молодые респонденты с высшим образованием и хорошим доходом — специалисты, у которых нет проблем с поиском работы.

Большая часть опрошенных выбрала для описания ситуации на рынке труда характеристику скорее плохо. Здесь социологи не стали выделять особых социально-демографических характеристик.

Ещё около 20% респондентов затруднились с ответом. Специалисты отмечают, что это были люди старше 50 лет, для которых вопрос трудоустройства уже не слишком актуален.

«Термином “ситуация на рынке труда” обозначают соотношение между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, возможность не только найти работу, а рабочее место с достойной заработной платой», — пояснили авторы исследования. Ссылаясь на данные Челябинскстата, они сообщили, что на начало апреля текущего года уровень регистрируемой безработицы составил 1,45%, а в течение марта численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, увеличилась на 0,4%.

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