67% челябинцев недовольны ситуацией на рынке труда

Челябинцы рассказали, как оценивают ситуацию на рынке труда в городе, 67% респондентов выбрали негативную оценку, сообщают специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Социологи пояснили, что приурочили исследование к 1 мая, который в стране отмечают как День весны и труда. Оказалось, что лишь чуть более 12% опрошенных челябинцев считают ситуацию на рынке труда «скорее хорошей». Так в основном отвечали молодые респонденты с высшим образованием и хорошим доходом — специалисты, у которых нет проблем с поиском работы.

Большая часть опрошенных выбрала для описания ситуации на рынке труда характеристику скорее плохо. Здесь социологи не стали выделять особых социально-демографических характеристик.

Ещё около 20% респондентов затруднились с ответом. Специалисты отмечают, что это были люди старше 50 лет, для которых вопрос трудоустройства уже не слишком актуален.