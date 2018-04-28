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07:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пожарные организуют праздник для всех хабаровчан

Жителей города ждет демонстрация ретро-машин, конкурс для детей и полевая кухня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Праздничную программу для всех хабаровчан подготовили сотрудники МЧС в свой профессиональный праздник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», пройдет мероприятие перед Ареной «Ерофей» 30 апреля с 10.00 в день 369-летия со дня образования пожарной охраны России.

В этот день хабаровчане смогут увидеть всю «боевую мощь»: от выставки современной и ретро-техники до пожарного кроссфита. Сотрудники подразделения проведут показательные выступления по боевому развертыванию и деблокированию пострадавших.

Особое представление ждет также юных горожан, в том числе для детей пройдет конкурс детского рисунка на асфальте. Организаторы также готовы пригласить гостей праздника к полевой кухне. Планируется проведение парада пожарных автомобилей по улицам города.

 — В Хабаровском крае насчитывается более 4,5 тысяч профессиональных огнеборцев и свыше 15 тысяч добровольных пожарных. Силами подразделений пожарной охраны ежегодно ликвидируются около 3 тысячи пожаров, при которых спасены сотни людей, — предоставили информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Кстати, дата празднования связана с днем появления первой государственной противопожарной службы, когда 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович издал «Наказ о городском благочинии». Иными словами, свод правил и порядок тушения пожаров.

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