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08:11 (мск), источник: Kazinform

Оружие с вековой историей сдал в полицию карагандинец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Оружие с более чем вековой историей сдал в полицию в ходе проведения акции по добровольной возмездной сдаче огнестрельного оружия житель Караганды. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Источник: Kazinform

При проведении акции 40-летний карагандинец пояснил, что оружие ему досталось от дедушки. Это одноствольное охотничье ружье системы Бердана 20 калибра, так называемая «берданка», выпущенная в 1884 году.

Несмотря на свой приличный возраст — 135 лет, его конструкция цела, к ружью прилагается заводская отвертка, но ружье для стрельбы непригодно. Цевье ружья полностью выполнено из дерева яблони. Сданный раритет полицейские планируют передать в музей как реликвию, имеющую историческую ценность, ведь с таким оружием воевали во время русско-турецкой войны, во время первой гражданской войны, воевали с ним и во время Второй Мировой войны, винтовкой системы Бердана оснащались «ворошиловские стрелки» на Северном фронте.

«Берданка» являлась основным оружием стрелковых частей — лёгкой пехоты, которая действовала отдельно от основного строя и не контактировала с противником в ближнем бою. Во время русско-турецкой войны использовалось 37 тысяч ружей.

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