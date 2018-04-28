Оружие с вековой историей сдал в полицию карагандинец

При проведении акции 40-летний карагандинец пояснил, что оружие ему досталось от дедушки. Это одноствольное охотничье ружье системы Бердана 20 калибра, так называемая «берданка», выпущенная в 1884 году.

Несмотря на свой приличный возраст — 135 лет, его конструкция цела, к ружью прилагается заводская отвертка, но ружье для стрельбы непригодно. Цевье ружья полностью выполнено из дерева яблони. Сданный раритет полицейские планируют передать в музей как реликвию, имеющую историческую ценность, ведь с таким оружием воевали во время русско-турецкой войны, во время первой гражданской войны, воевали с ним и во время Второй Мировой войны, винтовкой системы Бердана оснащались «ворошиловские стрелки» на Северном фронте.