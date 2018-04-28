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07:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

День Победы в Красноярске завершится праздничным салютом

Традиционно фейерверк запустят из двух точек — с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и на острове Татышев.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

9 Мая красноярцев приглашают посмотреть на праздничный салют. Традиционно фейерверк запустят из двух точек — с баржи на Енисее напротив гостиницы «Огни Енисея» и на острове Татышев.

«В этом году мы предусмотрели больше высотных зарядов праздничного салюта. Именно обеспечение безопасности красноярцев потребовало перенести его на левую сторону набережной — ближе к гостинице «Огни Енисея», — уточнил начальник мобилизационного управления губернатора края Юрий Колупаев.

Отметим, празднование дня Победы начнется 8 мая. В 16:00 в БКЗ состоится концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, а в 19:30 на Театральной площади запустят городские фонтаны.

9 Мая в 10:00 на площади Победы начнется митинг, на котором пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В 11:20 на площади Революции для жителей и гостей выступят лучшие творческие коллективы края. Парад Победы начнется в 11:30 от пл. Революции до пл. Мира.

Завершится шествие всероссийской акцией «Бессмертный полк». Движение начнется в 13:30 по проспекту Мира.

В 14:30 участники «Бессмертного полка» на площади БКЗ исполнят песню «День Победы». Красноярск может попасть в книгу рекордов России с массовым исполнением песни.

Отметим, что 9 Мая во всех районах Красноярска будут работать праздничные площадки.

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