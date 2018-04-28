В Красноярском крае почтили память погибшего губернатора Александра Лебедя
Ежегодно в кадетском корпусе проходит неделя памяти генерала.
Ежегодно в кадетском корпусе проходит неделя памяти генерала.
В Красноярском крае завершается Неделя памяти
Сегодня воспитанники красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя традиционно почтили память погибшего губернатора. Именно по инициативе генерала в 2000-х годах в регионе возродили систему кадетских корпусов и Мариинских гимназий.
«В 8:30 у нас было торжественное построение. Кадеты выступали на митинге, пели любимые песни генерала, прошли торжественным маршем, а также возложили цветы к портрету, который вынесли на плац. Сегодня мы ждем членов “Генеральского клуба Красноярского края”. На Неделе памяти прошел турнир среди кадетских корпусов по нескольким видам спорта, а воспитанники написали эссе на различные темы», — прокомментировал Sibnovosti.ru директор Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя Александр Негруцкий.
«Есть традиции, которые прижились благодаря инициативе людей. Я сейчас еду на митинг памяти в Железногорске. Несмотря на то, что глава города там сменился, традиции в городе поддерживаются. В Хатанге также ежегодно проводится турнир памяти Лебедя, есть мероприятия в Ермаковском, Партизанском и Курагинском районах. Люди возлагают цветы к месту трагедии. Мы всегда считали, что навязывать людям это мероприятие не стоит. Они сами поддерживают традиции уже 16 лет», — сказал Захаров.
Напомним,