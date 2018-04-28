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08:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае почтили память погибшего губернатора Александра Лебедя

Ежегодно в кадетском корпусе проходит неделя памяти генерала.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае завершается Неделя памяти экс-губернатора региона Александра Лебедя, приуроченная к дате его рождения — 20 апреля 1950 года, и к годовщине смерти — 28 апреля 2002 года.

Сегодня воспитанники красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя традиционно почтили память погибшего губернатора. Именно по инициативе генерала в 2000-х годах в регионе возродили систему кадетских корпусов и Мариинских гимназий.

«В 8:30 у нас было торжественное построение. Кадеты выступали на митинге, пели любимые песни генерала, прошли торжественным маршем, а также возложили цветы к портрету, который вынесли на плац. Сегодня мы ждем членов “Генеральского клуба Красноярского края”. На Неделе памяти прошел турнир среди кадетских корпусов по нескольким видам спорта, а воспитанники написали эссе на различные темы», — прокомментировал Sibnovosti.ru директор Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя Александр Негруцкий.

Не забывают о погибшем губернаторе и в разных районах края. Как рассказал изданию соратник Александра Лебедя, бывший депутат краевого ЗС Игорь Захаров, такие мероприятия нельзя навязывать людям.

«Есть традиции, которые прижились благодаря инициативе людей. Я сейчас еду на митинг памяти в Железногорске. Несмотря на то, что глава города там сменился, традиции в городе поддерживаются. В Хатанге также ежегодно проводится турнир памяти Лебедя, есть мероприятия в Ермаковском, Партизанском и Курагинском районах. Люди возлагают цветы к месту трагедии. Мы всегда считали, что навязывать людям это мероприятие не стоит. Они сами поддерживают традиции уже 16 лет», — сказал Захаров.

Отметим, что в краевом правительстве Sibnovosti.ru прокомментировали, что никаких официальных мероприятий по случаю годовщины Лебедя не запланировано.

Напомним, экс-губернатор Красноярского края Александр Лебедь разбился 28 апреля 2002 года на вертолете Ми-8 в районе озера Ойское в Ермаковском районе. С сотрудниками администрации и журналистами губернатор летел на открытие новой горнолыжной трассы. В ста километрах от поселка Ермаковский вертолет Ми-8 зацепил провод ЛЭП и разбился. Вместе с Лебедем погибли 12 человек.

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