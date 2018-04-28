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08:02 (мск), источник: Вести Иркутск

ОНФ: большинство пилорам в Иркутской области наносят вред экологии

Пожароопасный сезон началсЯ в 24-х лесничествах региона. На неделе было зарегистрировано сразу 17 очагов возгораний. Сейчас горит в основном сухая трава и исключительно по вине людей. А под Усть-Илимском рядом с тайгой тлеют горы опилок — отходы местной пилорамы. Большой пожар случился в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

«Мадера» загорелась в ночь на среду. Деревообрабатывающее предприятие на улице Полярной тушили шесть часов. И кроме пожарных на территорию охрана никого не пускала:

— Тушат пожар, что туда проходить. Опасное место.

Сгорели офис и кровля огромного цеха. Была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям открытый склад пиломатериалов. А у МЧС очень много вопросов к работникам предприятия, которые поздно сообщили о Ч. П. Впрочем, сами охранники эту информацию опровергли.

— Охранники доложили вовремя, возгорание произошло, они сразу доложили пожарным.

И это улица Полярная. Здесь тоже пилят лес. Контора сгорела две недели назад, собственники предприятия уверены — это был поджог. А по мнению представителей регионального отделения Народного фронта, большинство из таких предприятий несёт угрозу. В первую очередь — экологии.

— Очень часто нарушают правила пожарной безопасности и сжигают обзол, отходы производства, — представитель иркутского отделения ОНФ Александр Купряков.

Вот где не бедствие, а уже почти катастрофа. Под Усть-Илимском около полумиллиона кубических метров отходов лесопиления. Эти холмы из опилок уже загорелись, а вокруг — очень близко от свалки — тайга.

— Установлено, что земельный участок, на котором расположена пилорама, находится в собственности председателя думы одного из муниципальных образований Усть-Илимского района, — говорит заместитель усть-илимского межрайонного природоохранного прокурора Эдуард Железнов.

В Министерстве лесного комплекса сообщили — официального пункта приёма и отгрузки древесины на этом месте не значится. Прокуратура проводит проверку, спросят и с местной администрации, почему допустили такие глобальные нарушения.

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