ОНФ: большинство пилорам в Иркутской области наносят вред экологии

Источник: Вести Иркутск

«Мадера» загорелась в ночь на среду. Деревообрабатывающее предприятие на улице Полярной тушили шесть часов. И кроме пожарных на территорию охрана никого не пускала:

— Тушат пожар, что туда проходить. Опасное место.

Сгорели офис и кровля огромного цеха. Была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям открытый склад пиломатериалов. А у МЧС очень много вопросов к работникам предприятия, которые поздно сообщили о Ч. П. Впрочем, сами охранники эту информацию опровергли.

— Охранники доложили вовремя, возгорание произошло, они сразу доложили пожарным.

И это улица Полярная. Здесь тоже пилят лес. Контора сгорела две недели назад, собственники предприятия уверены — это был поджог. А по мнению представителей регионального отделения Народного фронта, большинство из таких предприятий несёт угрозу. В первую очередь — экологии.

— Очень часто нарушают правила пожарной безопасности и сжигают обзол, отходы производства, — представитель иркутского отделения ОНФ Александр Купряков.

Вот где не бедствие, а уже почти катастрофа. Под Усть-Илимском около полумиллиона кубических метров отходов лесопиления. Эти холмы из опилок уже загорелись, а вокруг — очень близко от свалки — тайга.

— Установлено, что земельный участок, на котором расположена пилорама, находится в собственности председателя думы одного из муниципальных образований Усть-Илимского района, — говорит заместитель усть-илимского межрайонного природоохранного прокурора Эдуард Железнов.