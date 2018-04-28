Холодно и дожди: погода на майские праздники не порадует жителей Хабаровска
По данным синоптиков, в первой декаде месяца температуры воздуха опустятся ниже показателей нормы.
По данным синоптиков, в первой декаде месяца температуры воздуха опустятся ниже показателей нормы.
«Свежо» — так одним словом синоптики описали погоду в Хабаровске в мае. Первая декада месяца будет достаточно дождливой. В праздничные дни придется одеться потеплее и «вооружиться» зонтами. Циклоны будут сопровождаться резким спадам дневных и ночных температур воздуха. Синоптики уже составили предварительный прогноз, их сведения не особо радуют.
— Первая декада месяца достаточно прохладная и неустойчивая. В начале и середине десятидневки вероятно выпадут осадки. Дневные и ночные температуры в дальневосточной столице заметно опустятся. В первой декаде мая мы идем на 3−5 градусов ниже нормы. Ночные температуры варьируются в пределах нуля, а дневные — от +8 до +12 градусов. Ветер
Так что жителям Хабаровска, которые пойдут на первомайскую демонстрацию и на парад 9 мая нужно будет хорошенько утеплиться и прихватить с собой зонты.