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11:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На майских праздниках сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме

На усиленный режим работы переводят и госавтоинспекторов — на майских праздниках на улицы города и области выведут дополнительные экипажи.

Источник: Вести - Новосибирск

В ГИБДД сегодня предупреждают — на некоторых участках дорог пройдут сплошные проверки: водителей будут останавливать, чтобы протестировать на трезвость.

Сергей Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, полковник полиции: «Вообще, за три месяца было задержано 2700 водителей, 700 из них — повторно. К счастью аварийность в этой категории меньше. Сотрудники ГИБДД будут работать с частичным перекрытием улиц и сплошной проверкой данной категории водителей».

Напомним, что за езду в состоянии опьянения предусмотрены штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет.

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