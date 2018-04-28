На майских праздниках сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме
На усиленный режим работы переводят и госавтоинспекторов — на майских праздниках на улицы города и области выведут дополнительные экипажи.
На усиленный режим работы переводят и госавтоинспекторов — на майских праздниках на улицы города и области выведут дополнительные экипажи.
В ГИБДД сегодня предупреждают — на некоторых участках дорог пройдут сплошные проверки: водителей будут останавливать, чтобы протестировать на трезвость.
Сергей Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, полковник полиции: «Вообще, за три месяца было задержано 2700 водителей, 700 из них — повторно. К счастью аварийность в этой категории меньше. Сотрудники ГИБДД будут работать с частичным перекрытием улиц и сплошной проверкой данной категории водителей».
Напомним, что за езду в состоянии опьянения предусмотрены штрафы в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет.