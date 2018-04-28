На майских праздниках сотрудники ГИБДД будут работать в усиленном режиме

Источник: Вести - Новосибирск

В ГИБДД сегодня предупреждают — на некоторых участках дорог пройдут сплошные проверки: водителей будут останавливать, чтобы протестировать на трезвость.

Сергей Штельмах, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, полковник полиции: «Вообще, за три месяца было задержано 2700 водителей, 700 из них — повторно. К счастью аварийность в этой категории меньше. Сотрудники ГИБДД будут работать с частичным перекрытием улиц и сплошной проверкой данной категории водителей».