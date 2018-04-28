В Иркутске на продажу выставили объект культурного наследия

Источник: Reuters

Дом по ул. Свердлова, 19 В рядом с гостиницей «Русь», много лет стоявший бесхозным, выставлен на продажу. Информация об этом появилась на сайте Агентства развития памятников Иркутска (АРПИ). Здание является объектом культурного наследия.

Согласно размещенной аукционной документации, дом будет продан на условиях реставрации и приспособления для современного использования с выкупом объекта в собственность. Характеристики объекта заявлены как неуникальные, площадь строения 763,3 кв метра, а площадь учатстка на котором он стоит — 978 кв метров.