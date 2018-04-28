Расписание электрички Киренга — Лена изменится в Иркутской области
Расписание пригородного поезда № 6365 сообщением Киренга — Лена изменится на
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Расписание пригородного поезда № 6365 сообщением Киренга — Лена изменится на
Как сообщает
Со 2 ноября 2018 года поезд № 6365 будет следовать нормативным расписанием: отправление со станции Киренга в 07.10, прибытие на станцию Лена в 11.02.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».