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08:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание электрички Киренга — Лена изменится в Иркутской области

Расписание пригородного поезда № 6365 сообщением Киренга — Лена изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 10 мая по 1 ноября 2018 года.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в указанный период ежедневно кроме среды поезд будет отправляться со станции Киренга в 5.50 и прибывать на станцию Лена — 09.59. По средам — отправление со станции Киренга в 09.22, прибытие на станцию Лена в 13.30 (время указано местное).

Со 2 ноября 2018 года поезд № 6365 будет следовать нормативным расписанием: отправление со станции Киренга в 07.10, прибытие на станцию Лена в 11.02.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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