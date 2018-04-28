Расписание электрички Киренга — Лена изменится в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, в указанный период ежедневно кроме среды поезд будет отправляться со станции Киренга в 5.50 и прибывать на станцию Лена — 09.59. По средам — отправление со станции Киренга в 09.22, прибытие на станцию Лена в 13.30 (время указано местное).