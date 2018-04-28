Прокуратура решит спор чиновников и приморцев
В скандальную историю с застройкой городского парка в Артеме вмешается прокуратура, сообщает DEITA. RU.
В скандальную историю с застройкой городского парка в Артеме вмешается прокуратура, сообщает DEITA. RU.
В связи с обращениями граждан, проживающими в микрорайоне шахты «Амурская», глава Артемовского городского округа Александр Авдеев прокомментировал ситуацию вокруг строительства частного жилого дома близ стадиона в этом микрорайоне.
Он рассказал, что все разрешительные документы у застройщика имеются, тем не менее они переданы в прокуратуру для проверки. «Мы передали документы в прокуратуру с тем, чтобы поставить в этом споре точку. Одни люди думают, что там незаконно начато строительство, что там пересечена парковая зона, другие считают, что все законно. Я попросил прокурора нашего города Павла Евгеньевича Гричановского разобраться в данной ситуации. Участки выделялись на законных основаниях, зона отведения соответствует, тем не менее, если прокуратура выявит нарушения, то в строительстве домов на этих участках будет отказано. Мы обязаны действовать в правовом поле, мы так и поступаем», — следует из сообщения управление информации администрации АГО.
Это не первый митинг, сотрясающий тихий, провинциальный поселок. Так, в апреле прошлого года жители также выходили на протест. Недовольство людей было вызвано новостью о продаже спортивного стадиона, расположенного вблизи парка. О чем свидетельствовало соответствующее объявление, опубликованное на портале частных объявлений в марте 2017 года. Спортивный объект площадью 25380 кв. м. был оценен в 10 миллионов рублей.
После состоявшейся акции протеста администрация Артемовского городского округа сообщила о том, что в ее адрес поступило заявление от физического лица на безвозмездную передачу данного объекта в муниципальную собственность. Ранее он принадлежал акционерному обществу «Приморскуголь». В мэрии пообещали, что объект соцкультбыта будет использоваться по своему целевому назначению, то есть сооружение и в дальнейшем останется стадионом. «В
Однако, дальше обещаний дело все еще не сдвинулось.
«Мы сейчас ждем решения суда по этому вопросу, как только примем стадион в муниципальную собственность, то намерены приступить к реализации инвестиционного проекта. К нам обратились инвесторы из Уссурийска, которые готовы сделать этот стадион крытым, чтобы можно было бы заниматься спортом в течение всего года. Мы взяли это предложение в разработку. Осталось дождаться решения суда», — заявил мэр.
Впрочем, жителям шахты «Амурская» не привыкать «ждать обещанного три года». Например, первую попытку захвата парка под строительство коттеджей горожане отразили еще в 2011 году. По заверениям предшественника Авдеева, а ныне депутат Государственной Думы Владимира Новикова, парк будет сохранен и никаких строек на его месте не будет. Но — пришел другой мэр.
Андрей Горюнов.