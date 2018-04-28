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08:21 (мск), источник: Восток Медиа

Без «Монстрации»: шествие хабаровской молодёжи всё-таки разрешили

В дальневосточной столице 1 мая всё же состоится шествие молодёжи. Название «Монстрация» оно носить не будет, но за горожанами осталось право пройтись по улицам в костюмах и с плакатами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

«Меня вызвали в администрацию [города] и предоставили разрешение на проведение шествия. Кричалки, лозунги, костюмы — всё это остаётся, всё это можно использовать. В этом всё будет как всегда», — рассказал корреспонденту агентства организатор шествия Павел Перов.

По его словам, акция пройдёт в том же формате, что и предыдущие семь лет. Молодёжь, желающая принять участие в шествии 1 мая, может прийти на сбор участников в желаемом образе, в костюме и с лозунгом в 14:00. В течение часа горожане будут собираться в парке «Динамо», а затем двинутся в разноцветное шествие.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что местные власти выразили недовольство по поводу проведения «Монстрации» в этом году. По словам организатора шествия, ему объяснили, что запрет связан с общеполитической обстановкой накануне инаугурации президента. Отмена акции, которая в этом году отмечает своё восьмилетие, вызвала разную реакцию у пользователей социальных сетей. Многие представители молодёжи надеялись, что ситуация ещё изменится.

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