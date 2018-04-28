Без «Монстрации»: шествие хабаровской молодёжи всё-таки разрешили

Источник: Восток Медиа

«Меня вызвали в администрацию [города] и предоставили разрешение на проведение шествия. Кричалки, лозунги, костюмы — всё это остаётся, всё это можно использовать. В этом всё будет как всегда», — рассказал корреспонденту агентства организатор шествия Павел Перов.

По его словам, акция пройдёт в том же формате, что и предыдущие семь лет. Молодёжь, желающая принять участие в шествии 1 мая, может прийти на сбор участников в желаемом образе, в костюме и с лозунгом в 14:00. В течение часа горожане будут собираться в парке «Динамо», а затем двинутся в разноцветное шествие.