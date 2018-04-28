Ветеранов ВОВ в аэропорту Кольцово будут обслуживать VIP-терминалы

ЕКАТЕРИНБУРГ. В дни празднования 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне международный аэропорт предложит ветеранам и инвалидам ВОВ, а также одному сопровождающему, бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности терминала А и В, а также VIP-терминалом. Акция продлится с 1 мая по 12 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

На стойке информации ветераны получат необходимые разъяснения по вопросам регистрации на рейс, оформлению багажа и прохождению предполетного досмотра. Пройти регистрацию на рейс ветераны и инвалиды ВОВ смогут без очереди, а пассажирам, испытывающим трудности при передвижении, помогут агенты по спецобслуживанию, что обеспечит комфортное и максимально быстрое прохождение всех необходимых формальностей. В залах повышенной комфортности терминалов внутренних и международных воздушных линий ветеранам предложат бесплатные закуски, горячие обеды и напитки.

В случае непредвиденных задержек персонал аэропорта Кольцово обеспечит наиболее комфортные условия для вылетающих, при необходимости ветеранам и инвалидам ВОВ будет предоставлено медицинское обслуживание.