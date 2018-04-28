Навигацию по Оби открывают в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Билеты этим летом будут стоить чуть дороже, но все льготы — для пенсионеров, студентов и детей — сохраняются. Запустят и экскурсии на остров Кораблик и в Аквапарк. В планах Речфлота и новые проекты.

Антон Бочаров, исполнительный директор компании «Речфлот»: «Мы планируем новый проект для наших ребятишек — это театр на воде. Мы сейчас ведем предварительную подготовку этого проекта с нашим Новосибирским кукольным театром. Надеемся, что к началу летних каникул мы сможем сделать подарок нашим ребятишкам со всего города».