Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ резко ответила Украине на попытку военной «инспекции» в Крыму
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
17Time 100
07:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Навигацию по Оби открывают в Новосибирске

Сегодня откроют навигацию по Оби — речные теплоходы выйдут в первые в этом году рейсы по дачным маршрутам Речной вокзал — Седова Заимка.

Источник: Вести - Новосибирск

Билеты этим летом будут стоить чуть дороже, но все льготы — для пенсионеров, студентов и детей — сохраняются. Запустят и экскурсии на остров Кораблик и в Аквапарк. В планах Речфлота и новые проекты.

Антон Бочаров, исполнительный директор компании «Речфлот»: «Мы планируем новый проект для наших ребятишек — это театр на воде. Мы сейчас ведем предварительную подготовку этого проекта с нашим Новосибирским кукольным театром. Надеемся, что к началу летних каникул мы сможем сделать подарок нашим ребятишкам со всего города».

И добавим, что на Михайловской набережной сегодня — общегородской праздник: на открытие навигации новосибирцев приглашают в час дня.

Все новости региона
Теплая и дождливая погода придёт в Новосибирск к середине недели
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
На популярном испанском курорте запретят сдавать квартиры туристам
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь