Навигацию по Оби открывают в Новосибирске
Сегодня откроют навигацию по Оби — речные теплоходы выйдут в первые в этом году рейсы по дачным маршрутам Речной вокзал — Седова Заимка.
Сегодня откроют навигацию по Оби — речные теплоходы выйдут в первые в этом году рейсы по дачным маршрутам Речной вокзал — Седова Заимка.
Билеты этим летом будут стоить чуть дороже, но все льготы — для пенсионеров, студентов и детей — сохраняются. Запустят и экскурсии на остров Кораблик и в Аквапарк. В планах Речфлота и новые проекты.
Антон Бочаров, исполнительный директор компании «Речфлот»: «Мы планируем новый проект для наших ребятишек — это театр на воде. Мы сейчас ведем предварительную подготовку этого проекта с нашим Новосибирским кукольным театром. Надеемся, что к началу летних каникул мы сможем сделать подарок нашим ребятишкам со всего города».
И добавим, что на Михайловской набережной сегодня — общегородской праздник: на открытие навигации новосибирцев приглашают в час дня.