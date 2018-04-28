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08:19 (мск), источник: Nur.kz

Десятки мам обвинили няню павлодарского детсада в избиении детей

Родители одного из детских садов Павлодара обвиняют воспитательницу в избиении своих чад. В полицию с заявлениями обратились порядка двадцати обеспокоенных мам, передает КТК.

Источник: Nur.kz

По словам жительницы Павлодара Юлии Спириной, ее трехлетняя дочь наотрез отказывается ходить в садик, потому что боится няню. Девочка рассказывала, что воспитатель может ударить любого ребенка.

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«Няня таким образом воспитывала наших детей, и тычками, и швырками, и по лицу даже била некоторых детей», — рассказывает Юлия.

Как говорят родители, в подтверждение обоснованности всех обвинений имеются записи с камер наблюдения. На них 35-летняя няня кричит, толкает и избивает детей. С некоторых малышей уже сняты побои.

Руководитель ясли-сада отметила, что скандальная помощница воспитателя на этом месте проработала полтора года и раньше родители на нее не жаловались. Тем не менее, она была уволена по отрицательным мотивам.

Сейчас на няню заведено дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкцией данной статьи предусматривается штраф полмиллиона тенге или арест на 75 суток.

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