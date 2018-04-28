Десятки мам обвинили няню павлодарского детсада в избиении детей

Источник: Nur.kz

По словам жительницы Павлодара Юлии Спириной, ее трехлетняя дочь наотрез отказывается ходить в садик, потому что боится няню. Девочка рассказывала, что воспитатель может ударить любого ребенка.

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«Няня таким образом воспитывала наших детей, и тычками, и швырками, и по лицу даже била некоторых детей», — рассказывает Юлия.

Как говорят родители, в подтверждение обоснованности всех обвинений имеются записи с камер наблюдения. На них 35-летняя няня кричит, толкает и избивает детей. С некоторых малышей уже сняты побои.

Руководитель ясли-сада отметила, что скандальная помощница воспитателя на этом месте проработала полтора года и раньше родители на нее не жаловались. Тем не менее, она была уволена по отрицательным мотивам.