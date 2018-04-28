Десятки мам обвинили няню павлодарского детсада в избиении детей
Родители одного из детских садов Павлодара обвиняют воспитательницу в избиении своих чад. В полицию с заявлениями обратились порядка двадцати обеспокоенных мам, передает КТК.
Родители одного из детских садов Павлодара обвиняют воспитательницу в избиении своих чад. В полицию с заявлениями обратились порядка двадцати обеспокоенных мам, передает КТК.
По словам жительницы Павлодара Юлии Спириной, ее трехлетняя дочь наотрез отказывается ходить в садик, потому что боится няню. Девочка рассказывала, что воспитатель может ударить любого ребенка.
«Няня таким образом воспитывала наших детей, и тычками, и швырками, и по лицу даже била некоторых детей», — рассказывает Юлия.
Как говорят родители, в подтверждение обоснованности всех обвинений имеются записи с камер наблюдения. На них 35-летняя няня кричит, толкает и избивает детей. С некоторых малышей уже сняты побои.
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Сейчас на няню заведено дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкцией данной статьи предусматривается штраф полмиллиона тенге или арест на 75 суток.