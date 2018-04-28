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08:23 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае отремонтируют 150 километров федеральных трасс

На 60 км проведут капитальный ремонт, на остальных восстановят асфальт, обочины и прочистят трубы под дорогой.

В Красноярском крае отремонтируют 150 км дорог, на 60 км пройдет капитальный ремонт. Список мест для ремонта обнародовала пресс-служба Федерального управления автомобильных дорог «Енисей».

На дороге Р-255 «Сибирь» уже начали ремонтировать участок, протяженностью в 10 км (1022 — 1032 км) в Канском районе Красноярского края. Здесь укрепят обочины, прочистят и восстановят работу водопропускных труб, заменят знаки и сигнальные столбики. Асфальт на дороге восстановят при помощи «холодного ресайклинга». При этой технологии старый асфальт снимается, перерабатывается в специальной машине с добавлением связывающего вещества, например, бетона, а затем снова укладывается на дорогу. Специалисты считают ее более экологичной, так как материал не нагревается, а старый асфальт не нужно утилизировать.

Капитальные ремонты проведут на четырех участках дорог. На трассе Р-257 «Енисей» переделают участки с 642 по 664 км и с 687 по 698 км дороги, на трассе Р-255 «Сибирь» капитальный ремонт проведут в Боготольском районе (с 557 по 587 км), а также в Рыбинском районе (с 1012 по 1022 км).

«В ходе капитального ремонта будут заменены водопропускные трубы, барьерное ограждение, укреплены обочины, откосы и кюветы. При устройстве нового дорожного полотна будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий высокой износостойкостью. Сейчас на этих объектах выполняется фрезерование существующего покрытия. На время производства работ на данных участках будет организовано реверсивное движение», — пояснили в пресс-службе.

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