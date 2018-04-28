Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина не пропустит суда РФ в запретные воды: Москва ответила
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Почему британского принца назвали французским именем
СМИ узнали о поручении Кремля чиновникам перед инаугурацией
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Путин рассказал, что произойдет в случае еще одного удара Запада
Эксперт: почему РФ не сбивала ракеты США в Сирии
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Прибалтика осталась с «носом»: РФ замкнула на себе грузопоток
ПАСЕ устала от антироссийской истерии - Слуцкий
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
08:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

Новую стелу поставят на въезде в Ленинский округ Иркутска

Заменить композицию хотят в честь столетия округа.

В 2020 году Иркутск отметит 100-летие образования Ленинского округа. К этому событию мэр города Дмитрий Бердников предложил разработать символику района и установить новую стелу на въезде в него.

Кроме прочего к юбилею планируется привести в порядок парки, сквера, дворовые территории округа. Также запланировано строительство социальных объектов — детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ближайшее время будут определены планы работ на 2018 год.

Напомним, въездной знак «Ленинский район» представляет собой монумент из двух частей. На левой изображен барельеф В. И, Ленина с текстом «Ленинский район», также раньше здесь имелась надпись: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». На правой части обозначена дата образования района — 1920-й год. Автор барельефа — скульптор Е. И. Скачков.

Все новости региона
Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь