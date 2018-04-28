Новую стелу поставят на въезде в Ленинский округ Иркутска

В 2020 году Иркутск отметит 100-летие образования Ленинского округа. К этому событию мэр города Дмитрий Бердников предложил разработать символику района и установить новую стелу на въезде в него.

Кроме прочего к юбилею планируется привести в порядок парки, сквера, дворовые территории округа. Также запланировано строительство социальных объектов — детские сады на станции Батарейная и в 20-м Советском переулке, физкультурно-оздоровительный комплекс.

В ближайшее время будут определены планы работ на 2018 год.