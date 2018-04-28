Схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Новосибирске

Автобусы маршрутов 46 и 32 с сегодняшнего дня ездит по измененной схеме. 32-ой теперь ходит по улицам: Железнодорожная, Писарева, Красный проспект, Мочищенское шоссе, 1-е Мочищенское шоссе, Кедровая, Краузе, Гребенщикова, Тюленина, Земнухова, Краузе, Рассветная, Тайгинская до остановочного пункта «Фонтан «Снегири».

— Автобусы маршрута № 46 будут двигаться от остановочного пункта «Отделение связи № 13» («Северное кладбище» в летний период) по улицам: Новоуральская, Магистральная, Пашинское шоссе, Тайгинская, Рассветная, Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе, Кубовая, Краснояровское шоссе, 1-еМочищенское шоссе, Мочищенское шоссе, Красный проспект до остановочного пункта общественного транспорта «пл. им. Калинина», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска..