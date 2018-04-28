В Новосибирске ожидают вторую волну паводка

Но пока всё зависит от погоды и того, как быстро будет таять снег. Вторая волна паводка в регионе обычно начинается в конце мая, однако первая в этом году пришла на две недели раньше. Сейчас Новосибирское водохранилище интенсивно заполняется, поэтому сегодня на ГЭС приняли решение об увеличении сбросов в Обь до четырех тысяч кубометров в секунду. Тем не менее, подъема уровня воды до критической отметки не прогнозируют. Подтопление участкам в прибрежной зоне не грозит.
Владимир Мальцев, начальник отдела водного хозяйства Верхне-Обского бассейнового водного управления: «В последние три дня принимаются меры по увеличению сбросов, с учетом того, чтобы не затопить расположенные ниже дачи» — «Получается, в выходные дачники могут прийти если не поработать, то спокойно отдохнуть?» — «Отдохнуть могут, и главное — не думать, что в ближайшие дни их может затопить».