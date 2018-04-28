За рубеж без загранпаспорта: самые интересные туры на майские праздники

Источник: РИА "Новости"

Конечно, речь идет о постсоветском пространстве, но там можно увидеть и субтропические леса, и европейские замки, и горные озера с соленой водой, и степи, и такую печальную достопримечательность советского периода, как А. Л. Ж. И. Р.

О том, в каких странах легализован внутренний российский документ, зачем туда ехать и сколько это стоит, — в материале РИА Новости.

Без штампа в паспорте.

В этом году по российскому паспорту можно въехать в Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Меньше всего бюрократических проволочек при поездках в Белоруссию.

При пересечении границы с Абхазией на российской стороне проверяют документы на подлинность и по базам данных, на абхазской — просто нужен паспорт. Штамп не ставят.

Попасть в Армению по российскому паспорту удастся только через аэропорты Звартноц (Ереван) и Ширак (Гюмри). Далее, как и в случае с Казахстаном и Киргизией, гостей из России ждет паспортный контроль. Естественно, никакого штампа, достаточно заполнить миграционную карту.

Абхазия: цветы мандаринового дерева, море, озера и дача Сталина Скульптура «Ныряльщики» в Пицунде.

Организовать путешествие в Абхазию на майские праздники уже непросто, дешевых билетов до Адлера, расположенного рядом с границей, не осталось. Стоимость перелета в оба конца на ближайшие даты (из Москвы) — порядка 30 тысяч.

Есть еще варианты на поезде или автомобиле, но это потребует гораздо больше времени.

Тем, кто может потратить дополнительные время или деньги, следует знать, что пляжный сезон длится в Абхазии чуть дольше, чем на курортах Краснодарского края. Погода в начале мая еще не летняя, но 19−23 градуса по Цельсию гарантированы.

Туристам стоит быть готовыми к ненавязчивому сервису в местных отелях и санаториях. Но зато — чистейший воздух, горы, от которых захватывает дух, озера и, конечно же, море.

Бывалые путешественники объясняют, зачем ехать в Абхазию именно в мае: головокружительный аромат цветущих мандариновых деревьев, черные тюльпаны в полях, птицы поют — дрозды, соловьи, у которых в разгаре брачный период, свободные пляжи, более зрелищные из-за тающих ледников водопады.

Рица — горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии. Рица — горное озеро на Западном Кавказе, в Абхазии.

«Преобладают солнечные дни, вокруг все цветет и благоухает, — рассказывают туроператоры. — Май в Абхазии — идеальное время для экскурсий и поездок по стране, кроме того, майские цены на порядок ниже июньских, особенно в этом году».

Здесь есть и развалины римского Себастополиса, и генуэзская башня, и Новоафонский мужской православный монастырь, и дача Сталина. Богата страна и на природные памятники — озеро Рица, Новоафонская пещера, Гегский водопад.

Абхазское туристическое направление традиционно на десять-двадцать процентов экономичнее, чем курорты Краснодарского края и Крыма. Средняя продолжительность тура в 2018 году — как и в прошлом — десять дней, такой отдых стоит около 30 тысяч рублей на двоих с трехразовым питанием.

Армения: древние монастыри, горы и долма, но — революция Армения.

Дешевые авиабилеты в Армению, по данным систем бронирования, еще остались. Стоимость перелета из Москвы до Еревана и обратно начинается от десяти тысяч рублей. Но стоит ли туда ехать? В стране «бархатная революция», в столице — волнения.

«У нас идут аннуляции от туристов, которые забронировали поездки на майские праздники», — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор крупной туроператорской компании по России, странам СНГ и Прибалтике.

Правда, его коллеги из компании, которая уже четверть века обеспечивает аналогичный организованный отдых, напротив, не отмечают какого-либо негативного влияния событий в республике на туристическую активность россиян.

«Отказов от туров в Армению на майские праздники не было, — поясняют в пресс-службе национального туроператора. — Более того, наши продажи на эти дни закрыты несколько недель назад».

По данным Ассоциации туроператоров России, места еще можно найти.

Самый популярный вид отдыха в Армении в разгар весны — экскурсионные туры. Конечно, знакомство со столицей, наверное, придется отложить до более спокойных времен. Но туроператоры советуют посетить древние монастыри — Нораванк, Хор Вирап и выдолбленный в скале Гегард, а также храмы Звартноц и бога Мирты в Гарни. Также в Армении находится одна из самых длинных в мире канатных дорог «Крылья Татева».

Белоруссия: замки, концерты в ратуше, зубры и «Дудутки» Несвижский замок.

Пожалуй, если говорить именно о майских праздниках, это самый беспроигрышный вариант. Места в гостиницах есть. Дешевых авиабилетов не осталось, но дорога на поезде, автобусе или автомобиле неутомительна и займет не слишком много времени.

«Май — отличное время для посещения природных комплексов: Беловежская пуща, Припятский заповедник, Березинский биосферный заповедник, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Открыт доступ к вольерам, проводятся экскурсии».

С мая в Минской ратуше возобновляются музыкальные вечера, открывается сезон фонтанов, большой популярностью у туристов пользуется музей старинных белорусских ремесел — «Дудутки».

В любое время года доступны очень красивые замки — Коссовский, Мирский, Несвижский, памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, — Брестская крепость, мемориальный комплекс «Буйничское поле».

Казахстан: космос, концлагерь и Великий шелковый путь Города мира. Астана.

Дешевых билетов на майские праздники в Казахстан также уже нет. Цены на ближайшие даты — от 40 тысяч рублей. «Казахстан — это одна из самых дорогих бывших советских республик», — поясняет Николай Сербин, исполнительный директор туркомпании, специализирующейся на турах в Среднюю Азию.

Туристы едут на пять-восемь дней, проводят одну-две ночи в Астане, потом отправляются в Алматы. Такая программа (четыре-пять дней) с проживанием в бутик-отелях стоит 40−50 тысяч рублей на двоих (но не стоит забывать про перелет!).

Скучать в Казахстане не придется: здесь есть уникальные в мировом масштабе достопримечательности. Например, космодром Байконур. Можно своими глазами увидеть пуск ракет (правда, не в майские праздники). Ближайший старт намечен на 6 июня. Стоимость стандартного пятидневного тура на космодром Байконур с наблюдением за запуском пилотируемого космического корабля — 65 тысяч рублей с человека.

Запуск ракеты «Союз-ФГ» с ПКК «Союз ТМА-13».

А еще в Казахстане есть А. Л. Ж. И. Р. — место, о котором стоит помнить. Это Акмолинский лагерь жен изменников Родины — крупнейший советский женский лагерь, один из трех «островов» «Архипелага ГУЛАГ» (музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР»).

У россиян особенно востребованы Алматы и Астана с ее современными достопримечательностями (Байтерек, Хан Шатыр, резиденция президента и прочее). Популярны и экскурсии в Шымкент, через который в Средние века проходил Великий шелковый путь.

Ну и, конечно, природа: Чарынский каньон, протянувшийся на 154 километра, озеро Боровое (Акмолинская область), где отдых можно совместить с лечением.

Киргизия: горы, озера, авантюристы и чабаны Киргизская женщина стреляет из лука во время фестиваля «Этно Фест» недалеко от озера Иссык-Куль

Улететь на майские праздники в Киргизию и не разориться еще можно. Стоимость авиабилетов в Бишкек и обратно — от 16 тысяч рублей, время в пути — чуть более четырех часов.

Да и сама Киргизия — страна недорогая: проживание на озере Иссык-Куль с питанием и санаторным лечением в высокий сезон обойдется примерно в 2000 рублей в сутки (а май — не самый высокий сезон). Экскурсионный недельный тур — 20−25 тысяч рублей.

Посмотреть тут есть на что. «Горный рай», где высоко в небо уходят вершины Тянь-Шаня и Памира. Высокогорное озеро Иссык-Куль, которое смотрит во Вселенную (из космоса озеро похоже на глаз).

Озеро Иссык-Куль

«Можно выехать в туры к таким уникальным природным объектам, как Григорьевское ущелье и высокогорное озеро Сон-Куль, — рассказывают в пресс-службе национального туроператора. — Также стоит обратить внимание на культурный центр Рух Ордо — крупнейший музей Киргизии под открытым небом, прямо на берегу Иссык-Куля».

В Оше, втором по величине городе Киргизии, действует крупнейший в Средней Азии восточный базар.

На юге есть Арсланбоб — цветущий оазис на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Как и Казахстан, Киргизия — часть Великого шелкового пути.

Почетный гость голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников-2016Почетный гость — голливудский актер Стивен Сигал на церемонии открытия II Всемирных игр кочевников — 2016.

Между городами Ош и Джалал-Абад находится Узген, который веками был важным перевалочным пунктом для путешественников и авантюристов. А еще в Киргизии есть пастбища кочевников — Джайлоо. Летом там можно попробовать себя в роли чабана.