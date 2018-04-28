Для дачников будет действовать пластиковая карта «Электронный проездной»

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на садово-дачные массивы для удобства пассажиров — владельцев социальной карты жителя Самарской области, принято решение внедрить систему учета и безналичной оплаты проезда с использованием бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Электронный проездной», сообщает администрация Самары.

Приобрести «Садово-дачную транспортную карту» можно будет с 28 апреля с 13:00 в офисах продаж ООО «Транспортная карта» по адресам: ул. А. Толстого, 135 и ул. М. Тореза, 67 А, а также в пунктах продаж МП «Самарский метрополитен» и в отделениях Почты России.

Стоимость самой карты составит 50 рублей. Минимальная сумма пополнения — в зависимости от стоимости разовой поездки в соответствии с протяженностью маршрута (от 19 рублей).

Напомним, в прошлом году при осуществлении регулярных перевозок на садово-дачные массивы действовали долгосрочные проездные билеты («сезонки») на соответствующий маршрут и месяц, к которым прилагались талоны на 4, 8 и 16 поездок в месяц. Если лимит (доступный остаток) согласно выбранного количества поездок не был полностью потрачен, а месяц закончился, то право неиспользованной поездки (или нескольких поездок) «сгорало». Теперь с «Электронным проездным» такого не будет, поэтому использовать пластиковую карту будет выгоднее для пассажиров.

«Сезонок» с талонами не предусмотрено. В текущем году оплата проезда по садово-дачной транспортной карте будет осуществляться путем проведения транзакции за каждую поездку. В связи с этим отсутствует необходимость установления стоимости льготного проезда по долгосрочному проездному билету («сезонке») на 4, 8 и 16 талонов.

При этом оплата будет производиться без использования талонов, исходя из стоимости разовой поездки. Она определена из расчета стоимости 1 талона к «сезонке» в 2017 году, округленного до целого числа (по минимальному пределу полученного значения).

Таким образом, стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей в зависимости от протяженности маршрута.

Возможность льготного проезда по садово-дачной транспортной карте на садово-дачные массивы устанавливается для граждан, имеющих право на получение социальной карты жителя Самарской области в соответствии с постановлением Правительства Самарской области «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных категорий граждан», — при предъявлении садово-дачной транспортной карты и документа, подтверждающего право на получение и использование социальной карты жителя Самарской области.

Срок действия карты (срок, в течение которого транспортная карта является активной и с использованием данной карты возможно совершение операции регистрации проезда и (или) провоза багажа у перевозчика) — восемь месяцев с момента активации.

После истечения вышеуказанного срока карта подлежит активации (продлению) в любом пункте пополнения.

Деньги, внесенные в счет предоплаты проезда и (или) провоза багажа, на сумму которых была пополнена садово-дачная карта на момент истечения срока активации, сохраняются в полном объеме в течение всего периода, пока карта не активна в системе.

В момент переактивации все ранее учтенные и неизрасходованные пользователем деньги могут быть использованы для оплаты проезда и (или) провоза багажа.