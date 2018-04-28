Для дачников будет действовать пластиковая карта «Электронный проездной»
Стоимость самой карты составит 50 рублей, стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей в зависимости от протяженности маршрута.
Стоимость самой карты составит 50 рублей, стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей в зависимости от протяженности маршрута.
В 2018 году на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на
Приобрести «Садово-дачную транспортную карту» можно будет с 28 апреля с 13:00 в офисах продаж ООО «Транспортная карта» по адресам: ул. А. Толстого, 135 и ул. М. Тореза, 67 А, а также в пунктах продаж МП «Самарский метрополитен» и в отделениях Почты России.
Напомним, в прошлом году при осуществлении регулярных перевозок на
«Сезонок» с талонами не предусмотрено. В текущем году оплата проезда по
При этом оплата будет производиться без использования талонов, исходя из стоимости разовой поездки. Она определена из расчета стоимости 1 талона к «сезонке» в 2017 году, округленного до целого числа (по минимальному пределу полученного значения).
Таким образом, стоимость разовой поездки будет составлять от 19 до 37 рублей в зависимости от протяженности маршрута.
Возможность льготного проезда по
Срок действия карты (срок, в течение которого транспортная карта является активной и с использованием данной карты возможно совершение операции регистрации проезда и (или) провоза багажа у перевозчика) — восемь месяцев с момента активации.
После истечения вышеуказанного срока карта подлежит активации (продлению) в любом пункте пополнения.
Деньги, внесенные в счет предоплаты проезда и (или) провоза багажа, на сумму которых была пополнена
В момент переактивации все ранее учтенные и неизрасходованные пользователем деньги могут быть использованы для оплаты проезда и (или) провоза багажа.
Остаток денег на карте будет отображаться в выданном билете.