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08:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Педагогов Хабаровского края научат проводить ЕГЭ

Тех, кто не научится — до экзаменов не допустят.

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом министерстве образования и науки, обучить проведению единого госэкзамена в школах предстоит без малого пять тысяч учителей.

Об этом сказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова на совещании с главами городских округов и муниципальных районов.

По её словам, в этом году изменится оценка деятельности органов местного самоуправления в сфере образования. До 2017 года основным критерием оценки являлись результаты, показанные выпускниками на экзаменах, теперь оцениваться будет уровень организации государственной итоговой аттестации, и ее объективность.

— Для того чтобы повысить уровень организации, нам нужно уделить большое внимание подготовке специалистов, которые примут участие в проведении ЕГЭ, — отметила Алла Геннадьевна. — В школах уже проходят тренировочные экзамены с участием педагогов и выпускников. Рособрнадзором разработан специальный учебный курс для руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов. За ходом подготовки мы следим на специальном сайте в сети Интернет.

Педагогов, не прошедших обучение, не допустят к участию в государственной итоговой аттестации.

— Перед нами также стоят и другие задачи, например, организовать доступную среду в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией, водоснабжением, устойчивой телефонной и Интернет связью, — подчеркнула Алла Кузнецова.

Министр подчеркнула, что на оснащение ППЭ высокоскоростными принтерами и сканерами, системными блоками в течение двух лет из федерального и краевого бюджета выделено более 16 млн рублей. Все пункты оборудованы металлоискателями, системами видеонаблюдения. Из 95% аудиторий будет вестись онлайн трансляция на портал «Смотри ЕГЭ». Новая технология распечатки полного комплекта материалов ЕГЭ теперь охватит все пункты проведения экзаменов.

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