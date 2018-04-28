Педагогов Хабаровского края научат проводить ЕГЭ

Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в краевом министерстве образования и науки, обучить проведению единого госэкзамена в школах предстоит без малого пять тысяч учителей.

Об этом сказала министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова на совещании с главами городских округов и муниципальных районов.

По её словам, в этом году изменится оценка деятельности органов местного самоуправления в сфере образования. До 2017 года основным критерием оценки являлись результаты, показанные выпускниками на экзаменах, теперь оцениваться будет уровень организации государственной итоговой аттестации, и ее объективность.

— Для того чтобы повысить уровень организации, нам нужно уделить большое внимание подготовке специалистов, которые примут участие в проведении ЕГЭ, — отметила Алла Геннадьевна. — В школах уже проходят тренировочные экзамены с участием педагогов и выпускников. Рособрнадзором разработан специальный учебный курс для руководителей, членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов, технических специалистов. За ходом подготовки мы следим на специальном сайте в сети Интернет.

Педагогов, не прошедших обучение, не допустят к участию в государственной итоговой аттестации.

— Перед нами также стоят и другие задачи, например, организовать доступную среду в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией, водоснабжением, устойчивой телефонной и Интернет связью, — подчеркнула Алла Кузнецова.