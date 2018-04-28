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08:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден способ взломать компьютер через PDF-файлы

Специалист по кибербезопасности компании Check Point Ассаф Бахарав обнаружил уязвимости в стандарте PDF, позволяющие выкрасть учетные данные Windows. Незащищенность PDF дает возможность получить хеши NTLM (протокола аутентификации), которые хранят данные для получения доступа к компьютеру.

Специалист по кибербезопасности компании Check Point Ассаф Бахарав (Assaf Baharav) обнаружил уязвимости в стандарте PDF, позволяющие выкрасть учетные данные Windows. Посвященное этой проблеме исследование компания опубликовала на своем сайте.

Незащищенность PDF дает возможность получить хеши NTLM (протокола аутентификации), которые хранят данные для доступа к компьютеру.

Для исследования Бахарав создал PDF-документ, в котором потенциально могут использоваться функции Go To Remote и Go To Embedded (удаленный доступ и внешние вставки). Алгоритмы устроены таким образом, что при открытии файла документ самостоятельно отправляет запрос на удаленный SMB-сервер. Все запросы сетевого протокола включают аутентификацию с помощью хешей NTLM: учетные данные пользователя будут сохранены. Хакеру лишь остается прописать путь до вредоносного сервера.

Инициирование запросов SMB из документов, созданных через программы в системе Windows, часто становится способом организации кибератаки. В начале 2018 года стало известно об идентичных действиях хакеров, основанных на рассылке спам-писем со специально созданным файлом Word, который при загрузке самостоятельно устанавливает вредное программное обеспечение и пересылает пароли на удаленный сервер.

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