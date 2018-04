Найден способ взломать компьютер через PDF-файлы

Для исследования Бахарав создал PDF-документ, в котором потенциально могут использоваться функции Go To Remote и Go To Embedded (удаленный доступ и внешние вставки). Алгоритмы устроены таким образом, что при открытии файла документ самостоятельно отправляет запрос на удаленный SMB-сервер. Все запросы сетевого протокола включают аутентификацию с помощью хешей NTLM: учетные данные пользователя будут сохранены. Хакеру лишь остается прописать путь до вредоносного сервера.