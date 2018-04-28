Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отвлекающий маневр: ударами по Сирии США реализуют иную цель
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Ныряем в детство»: Сергей Безруков показал, как отдыхает с дочкой
"Работать не нужно": эмигрант из РФ о переезде с супругой
Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
«Ему запретили вино и пиво»От чего лечился Сталин в долгих отпусках на юге
Эксгумация туриста группы Дятлова выявила загадочные повреждения
Кипр попросил Москву о помощи
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Прибалтика осталась с «носом»: РФ замкнула на себе грузопоток
ПАСЕ устала от антироссийской истерии - Слуцкий
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
08:33 (мск), источник: Вести - Красноярск

На Енисее началась пассажирская навигация

В Красноярске открывается речная навигация. Это не просто важное событие, но и настоящий праздник для речников и для всего региона. В связи с этим мимо речного вокзала ровно в 12 часов пройдёт корабельный парад.

На Енисее корабли уже выстроились в колонну и отчалят от красноярских берегов ровно в 12 часов, на набережной уже потихоньку собираются зрители.

Начало навигации для Красноярского края действительно очень важное событие. Ведь именно в весенне-летний период Енисей является главной транспортной артерией для доставки тяжеловесных грузовых, которые отправляются на все труднодоступные северные территории. Это и норильская промышленная зона, ванкорская группа месторождений, Игарка и так далее. Также речной транспорт важен и для пассажирских перевозок — каждый год речной транспорт обслуживают более 400 тысяч жителей края.

Отмечу, что парад кораблей начнётся буквально через 10 минут, поэтому у красноярцев ещё есть время, чтобы прийти сюда на нижний ярус набережной Енисея и разделить с нами это зрелище.

Владислав ТАМОШАУСКАС

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Курилки вернутся в аэропорты Москвы
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь