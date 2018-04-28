На Енисее началась пассажирская навигация

На Енисее корабли уже выстроились в колонну и отчалят от красноярских берегов ровно в 12 часов, на набережной уже потихоньку собираются зрители.



Начало навигации для Красноярского края действительно очень важное событие. Ведь именно в весенне-летний период Енисей является главной транспортной артерией для доставки тяжеловесных грузовых, которые отправляются на все труднодоступные северные территории. Это и норильская промышленная зона, ванкорская группа месторождений, Игарка и так далее. Также речной транспорт важен и для пассажирских перевозок — каждый год речной транспорт обслуживают более 400 тысяч жителей края.



Отмечу, что парад кораблей начнётся буквально через 10 минут, поэтому у красноярцев ещё есть время, чтобы прийти сюда на нижний ярус набережной Енисея и разделить с нами это зрелище.



Владислав ТАМОШАУСКАС

