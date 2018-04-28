В праздничные выходные в Екатеринбурге будет прохладно, пройдут дожди

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В последний день апреля днем столбики термометров не поднимутся выше плюс 5 градусов, ночью до минус 1. С севера подует порывистый ветер. 1 мая немного потеплеет. Дождь прекратится.

В воскресенье, 29 апреля, облачно с прояснениями, пройдет дождь. Температура воздуха днем — плюс 10, ночью — плюс 5. Ветер юго-западный с переходом на северный, 6−8 метров в секунду, порывы до 15.

В понедельник, 30 апреля, пасмурно, в течение дня будет идти дождь, ночью — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем — плюс 5, ночью — минус 1. Ветер северный, 6−8 метров в секунду, ночью порывы до 15.

Во вторник, 1 мая, низкая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем — плюс 9, ночью — плюс 1. Ветер северо-западный, 1−3 метра в секунду.

В среду, 2 мая, утром малооблачно и без осадков. Со второй половины дня небо затянут облака, возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем — плюс 11, ночью — плюс 3. Ветер юго-западный, 3−5 метров в секунду.