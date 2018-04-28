В Челябинск прибудет российская «Вахта памяти»
В Челябинск прибудет автоколонна Росгвардии «Вахта памяти».
В Челябинск прибудет автоколонна Росгвардии «Вахта памяти».
Горожан приглашают почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В начале мая в стране проводится Всероссийская патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне — автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».
«Главной целью данного масштабного мероприятия является сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Часть маршрута будет проходить по территории Уральского федерального округа: Екатеринбург — Челябинск — Курган — Тюмень — Екатеринбург», — сообщает
В 16 часов к Стеле «Защитникам Отечества» участники патриотической акции, представители областной администрации и силовых ведомств, руководство управления Росгвардии по Челябинской области, ветераны и почетные гости возложат венки и цветы. Здесь же состоится торжественный концерт, флешмоб с участием кадетов, а почетный караул Росгвардии произведет артиллерийский салют.