В Челябинск прибудет российская «Вахта памяти»

Горожан приглашают почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В начале мая в стране проводится Всероссийская патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне — автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

«Главной целью данного масштабного мероприятия является сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Часть маршрута будет проходить по территории Уральского федерального округа: Екатеринбург — Челябинск — Курган — Тюмень — Екатеринбург», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

3 мая торжественная автоколонна прибывает в Челябинск в Сад Победы на улице Героев Танкограда.