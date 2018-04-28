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09:46 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинск прибудет российская «Вахта памяти»

В Челябинск прибудет автоколонна Росгвардии «Вахта памяти».

Горожан приглашают почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. В начале мая в стране проводится Всероссийская патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне — автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

«Главной целью данного масштабного мероприятия является сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Часть маршрута будет проходить по территории Уральского федерального округа: Екатеринбург — Челябинск — Курган — Тюмень — Екатеринбург», — сообщает пресс-служба Росгвардии.

3 мая торжественная автоколонна прибывает в Челябинск в Сад Победы на улице Героев Танкограда.

В 16 часов к Стеле «Защитникам Отечества» участники патриотической акции, представители областной администрации и силовых ведомств, руководство управления Росгвардии по Челябинской области, ветераны и почетные гости возложат венки и цветы. Здесь же состоится торжественный концерт, флешмоб с участием кадетов, а почетный караул Росгвардии произведет артиллерийский салют.

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