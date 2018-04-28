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11:30 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермских бурёнок доят на карусели под музыку Моцарта

Рок или современную музыку коровы не переносят, надои сразу падают.

Источник: Вести - Пермь

Губернатор Пермского края отправился на молочную ферму в Башкултаево, чтобы самому убедиться, что фермерам субсидии нужны не по итогам полученных надоев или сбора урожая, а перед тем как посеять или купить коров и корма. С этого года решено деньги давать весной. И многие успели их уже вложить.

Утренняя дойка на молочной ферме в селе Башкултаево начинается с классической музыки. Максимальная молокоотдача под произведения Моцарта и Бетховена. Рок или современную музыку — черно-пестрые буренки не переносят, надои сразу падают.

Елена Кораблева, зоотехник: «Всегда классика, потому что более активная музыка, для них не идет. Психологию коровы тоже надо понять».

Кроме этого, буренок каждый день катают на карусели.

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Суть работы установки, которая называется карусель, довольно проста. Животное становится на платформу и перемещается по кругу. В этом время оператор доения выполняет различные операции. Происходит это все под классическую музыку.

На такой установке происходит дойка 100−120 коров в час. Новый способ доения на агрокомплексе «Русь» освоили в результате реализации одного из крупных инвестиционных проектов по строительству молочной фермы на 1,5 тысячи голов. Сегодня здесь побывал глава Прикамья Максим Решетников.

Именно молочное животноводство в агропромышленном комплексе Прикамья занимает лидирующие позиции. По итогам первого квартала этого года в Пермском крае сельхозпроизводители смогли получить 113 тысяч тонн готовой продукции.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: «Люди знают свое дело, люди работают, люди внедряют современные технологии. Мы, конечно, будем помогать нашим хозяйствам, поддерживать, потому что без развития сельского хозяйства развитие Пермского края невозможно».

В 2018 году изменились и меры поддержки. Субсидии мелким и крупным сельхозхозяйствам начали выдавать уже весной, а не осенью — по итогам года. Это позволило предприятиям закупить в том числе и новую технику.

Во время загрузки произошла ошибка.

Любовь Жигунова, оператор машинного доения: «Мы обслуживаем 1200 голов, а раньше у нас на одну доярку получалось всего 70».

Переоснащать будут и дальше. В этом году, благодаря поддержке краевого Минсельхоза агрокомплекс «Русь» реализует еще один инвестиционный проект. Здесь появится коровник на 2 тысячи голов.

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