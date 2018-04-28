Большинство российских трудящихся удовлетворены работой, выяснили социологи

Источник: РИА Новости

По данным ВЦИОМ, «уровень удовлетворенности работой среди трудящихся остается крайне высок — 80%». И даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, более половины (56%) ею удовлетворены, отмечено в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, что, по данным ВЦИОМ, стало самым низким показателем с 2004 года, когда эта доля составляла более четверти россиян (29%).

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«Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно)», — указано в материалах опроса.

Главным мотивом для тех, кто хотел бы сменить работу, на протяжении всего периода измерений остается финансовый вопрос — на низкую зарплату пожаловались 20%.

«На второе место среди причин для смены работы впервые вышло желание начать свое дело (7%), тогда как недовольство чрезмерно напряженным трудом (6%) и отсутствие надежд на карьерный рост (5%) переместились на третье и четвертое места. Примерно столько же работников (5%) опасаются не заработать на достойную пенсию», — отметили социологи.

Еще 3% работников подталкивает к смене места работы недовольство нынешним неофициальным трудоустройством с «серой» заработной платой.

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«Причина улучшения оценок личной трудовой ситуации — в экономических проблемах в стране: чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя результаты опроса.

Вместе с тем, уточнил эксперт, уровень потенциальной трудовой мобильности в России никогда не был высоким, «россияне могут дорожить своим местом работы».