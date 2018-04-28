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11:22 (мск), источник: Интерфакс

Часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии метро временно закрыта

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Ремонтные работы продолжаются на станции «Кунцевская» Филевской линии, с 28 апреля для пассажиров временно закрыта часть платформы, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Посадка и высадка пассажиров на платформе по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, кроме первого, говорится в сообщении. Вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская» Арбатско-Покровской линии, уточняют в пресс-службе.

Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится.

Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.

В настоящее время демонтаж конструкций вестибюля «Кунцевской» произведен на 80%, демонтаж конструкций платформы — на 53%. Работы на станции проводятся ежедневно, в них задействовано более 50 специалистов.

Администрация метрополитена просит пассажиров быть внимательными при планировании поездок по Филевской линии и приносит извинения за доставленные неудобства.

Когда откроется платформа станции «Кунцевская» Филевской линии, пресс-служба метрополитена не уточняет.

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