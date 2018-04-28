Часть платформы станции «Кунцевская» Филевской линии метро временно закрыта
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Ремонтные работы продолжаются на станции «Кунцевская» Филевской линии, с 28 апреля для пассажиров временно закрыта часть платформы, сообщает
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Ремонтные работы продолжаются на станции «Кунцевская» Филевской линии, с 28 апреля для пассажиров временно закрыта часть платформы, сообщает
Посадка и высадка пассажиров на платформе по направлению из центра будет производиться из всех вагонов, кроме первого, говорится в сообщении. Вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли станции «Кунцевская»
Для проезда до станции «Кунцевская» из центра необходимо доехать до станции «Молодежная» и вернуться обратно.
В настоящее время демонтаж конструкций вестибюля «Кунцевской» произведен на 80%, демонтаж конструкций платформы — на 53%. Работы на станции проводятся ежедневно, в них задействовано более 50 специалистов.
Администрация метрополитена просит пассажиров быть внимательными при планировании поездок по Филевской линии и приносит извинения за доставленные неудобства.
Когда откроется платформа станции «Кунцевская» Филевской линии,