Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отвлекающий маневр: ударами по Сирии США реализуют иную цель
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
На дачу с детьми: эти 10 вещей надо взять с собой
В Диану Шурыгину бросили живую курицу на концерте (видео)
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
Поклонники обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Прибалтика осталась с «носом»: РФ замкнула на себе грузопоток
ПАСЕ устала от антироссийской истерии - Слуцкий
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
12Восстание обреченных
08:36 (мск), источник: Вести - Красноярск

Долгострой на Копылова ожил

В Красноярске ожил дом-призрак на улице Копылова. Долгострой зиял пустыми окнами больше десяти лет. Получат ли обманутые дольщики свои квартиры?

На собрании обманутых дольщиков с улицы Копылова много пенсионеров, хотя 12 лет назад многие были в расцвете сил и еще зарабатывали. Галина Александровна тогда продала единственное жильё, чтобы купить квартиру получше. Вложила больше двух миллионов, но получит компенсацию в пару сотен тысяч. «Я, например, стою с 2006 года. И квартиры нет. Живу на квартире. Пенсионерка. Нечего уже получать Практически бомжи. И всё», — рассказала обманутая дольщица Галина Александровна.

Скандальный долгострой возводится уже 12 лет. Одна квартира могла продаваться пяти разным собственникам одновременно. Директора «Сибстоуна» Шапочкина отправили в колонию за похищенные 370 миллионов рублей дольщиков. Новый застройщик купил здание на аукционе за 124 миллиона. Он еще не получил разрешение на достройку объекта, но уже, как полагается, начал приводить территорию в порядок. Сейчас рабочие укрепляют забор.

Эксперты должны исследовать дом-призрак. Всё-таки он пережил не одну зиму, и неизвестно, безопасен ли он для проживания.

Руководитель департамента градостроительства администрации Красноярска Роман Соколов: «Заявление зарегистрировано. Проектная документация в части изменения наименования застройщика и сроков имеется. Сейчас будем проводить работу с застройщиком в части доукомплектации проектной документации площадей, квартирографии, этажности».

В крае уже принят закон о постройке домов, в которых для обманутых дольщиков выделят квартиры бесплатно. А вот попадут ли в этот перечень жертвы «Сибстоуна», пока ни Минстрой, ни Стройнадзор не уточнили.

Роман РЫКОВ.

Все новости региона
 Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
На Украине предложили отобрать Крымский мост у России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь