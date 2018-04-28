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09:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На выходных температура в Воронежской области поднимется до 26 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и погоду без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 77% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

На праздничных выходных в Воронежской области будет тепло, солнечно, сухо и безветренно. По прогнозу метеорологов, температура поднимется от +18 градусов в воскресенье, 29 апреля, до + 26 градусов к среде, 2 мая.

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в воскресенье, 29 апреля, небольшая облачность и без осадков. Ветер западный 3 м/с. Днем температура до +18 градусов, ночью +7 градусов.

Днем в понедельник, 30 апреля, воздух прогреется до +24 градусов, ночью температура опустится до +12 градусов. Метеорологи не прогнозируют дождя, ветер юго-западный 3 м/с.

Днем во вторник, 1 мая, ожидается до +26 градусов, ночью + 12 градусов. Переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 2 м/с.

В среду, 2 мая, будет также тепло: днем до +26 градусов, ночью +13 градусов. Ветер южный 2 м/с.

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