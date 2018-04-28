На выходных температура в Воронежской области поднимется до 26 градусов
Синоптики обещают переменную облачность и погоду без осадков.
Синоптики обещают переменную облачность и погоду без осадков.
На праздничных выходных в Воронежской области будет тепло, солнечно, сухо и безветренно. По прогнозу метеорологов, температура поднимется от +18 градусов в воскресенье, 29 апреля, до + 26 градусов к среде, 2 мая.
Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем в воскресенье, 29 апреля, небольшая облачность и без осадков. Ветер западный 3 м/с. Днем температура до +18 градусов, ночью +7 градусов.
Днем в понедельник, 30 апреля, воздух прогреется до +24 градусов, ночью температура опустится до +12 градусов. Метеорологи не прогнозируют дождя, ветер
Днем во вторник, 1 мая, ожидается до +26 градусов, ночью + 12 градусов. Переменная облачность без осадков, ветер
В среду, 2 мая, будет также тепло: днем до +26 градусов, ночью +13 градусов. Ветер южный 2 м/с.