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09:24 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 29, 30 апреля и 1, 2 мая будет тепло и солнечно

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 77% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Аргументы и факты

Майские праздники россияне ждут с особым нетерпением, поскольку они часто превращаются в небольшие каникулы, вот и этот год исключением не стал. Впереди омичей и всех жителей России ждёт четырёхдневный уикенд. На длинных выходных можно успеть сделать уйму дел: сходить в гости к друзьям или родственникам, посетить театр или кино, прогуляться по городу или отправиться на природу.

Во многом наши планы на уикенд зависят от погоды. Определиться с выбором вам поможет прогноз погоды на выходные, который подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске была переменчивой — в отдельные дни было тепло, в другие шёл дождь и даже снег. В выходные дни погода будет такой же непостоянной.

В воскресенье, 29 апреля, утром воздух в городе прогреется до +6 градусов, днём потеплеет до +16 градусов, подует сильный ветер, который в порывах может достигать скорости 15 м/с. Вечером погода существенно не изменится.

В понедельник, 30 апреля, утром по-прежнему будет +6 градусов, пройдёт небольшой дождь, днём небо прояснится и потеплеет до +15, вечером столбик термометра опустится до уровня 11-ти градусов тепла.

Во вторник, 1 мая, в Омске существенно похолодает. Днём будет +5, пасмурно, небольшой дождь, веером — +3, вероятность выпадения осадков сохранится.

В среду, 2 мая, в утренние часы температура будет держаться на уровне +2 градусов, будет пасмурно, днём потеплеет до +11, малооблачно. Вечером погода не изменится.

В начале рабочей недели в Омске пройдут дождь, температура будет колебаться от +5 до +10 градусов.

Каждую пятницу «АиФ в Омске» знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха!

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