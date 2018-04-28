Управление МЧС Красноярского края напомнило красноярцам о мерах пожарной безопасности

Евгений Вершинин напомнил граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности во время отдыха на природе и уборке на приусадебном участке. МЧС призывает красноярцев ни в коем случае не жечь сухую траву, тщательно тушить окурки и не жечь костры в траве. В период действия особого противопожарного режима штрафы за несоблюдение мер пожарной безопасности увеличиваются. Сейчас они составляют от двух тысяч до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей для должностных лиц и от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей для юридических лиц.