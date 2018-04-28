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10:38 (мск), источник: НИА Красноярск

Управление МЧС Красноярского края напомнило красноярцам о мерах пожарной безопасности

На сайте Главного управления МЧС России по Красноярскому краю, появилось обращение начальника управления Евгения Вершинина к жителям края.

Источник: Reuters

Евгений Вершинин напомнил граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности во время отдыха на природе и уборке на приусадебном участке. МЧС призывает красноярцев ни в коем случае не жечь сухую траву, тщательно тушить окурки и не жечь костры в траве. В период действия особого противопожарного режима штрафы за несоблюдение мер пожарной безопасности увеличиваются. Сейчас они составляют от двух тысяч до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей для должностных лиц и от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей для юридических лиц.

В ведомстве просят граждан не проходить мимо начинающегося пожара. При обнаружении возгорания следует попробовать потушить его собственными силами, если площадь возгорания уже слишком большая, необходимо позвонить по телефону экстренной помощи 112 или по номеру пожарной охраны 101.

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