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10:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Решить коммунальные проблемы иркутянкам помог Александр Вепрев

Пожилые жительницы Иркутска, оказавшись в сложной жизненной ситуации, получили помощь и консультации от депутата Законодательного собрания Александра Вепрева, который 24 апреля 2018 года встретился с ними в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия».

Источник: РИА "Новости"

Многочисленные заботы навалились на пенсионерку, живущую в доме на проспекте Жукова. Её супруг — инвалид 2 группы, у дочери обнаружили онкологическое заболевание, приходится ухаживать и за ней. В бесконечных хлопотах, требующих материальных и физических затрат, женщина накопила долг по коммунальным платежам. Справиться со всеми проблемами в одиночку ей оказалось не под силу. На приеме Александр Вепрев принял решение об оказании материальной помощи для оплаты задолженности по ЖКУ, об этом сообщает пресс-служба общественной приёмной.

Ещё одна пожилая иркутянка получила от депутата помощь для покупки и установки батарей отопления в своей квартире. Она также пожаловалась депутату, что управляющая компания берет с неё оплату за воду по нормативам, устанавливая повышающий коэффициент. Депутат разъяснил, что установка счетчиков на горячую и холодную воду позволит ей значительно сэкономить при оплате коммунальных услуг.

Бывшая работница Иркутского авиационного завода уже не в первый раз приходит на прием к Александру Вепреву за помощью. В этот раз депутат помог ей в подготовке сметы и дефектной ведомости для замены труб в квартире. Теперь заявительнице необходимо обратиться в сетевую компанию ООО «Иркут», которая поможет провести указанные работы.

Другая жительница Иркутска рассказала, что долгие годы ухаживает за больной матерью, чьё состояние здоровья дает основания во внеочередном предоставлении жилья. Однако медики отказываются подготовить документы, подтверждающие заболевание. На приём к депутату женщина пришла с просьбой о содействии в предоставлении такой медицинской справки. Александр Вепрев обратится к главному врачу больницы, в которой наблюдается пациентка, с просьбой о подготовке заключения о её заболевании.

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