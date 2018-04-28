Решить коммунальные проблемы иркутянкам помог Александр Вепрев

Источник: РИА "Новости"

Многочисленные заботы навалились на пенсионерку, живущую в доме на проспекте Жукова. Её супруг — инвалид 2 группы, у дочери обнаружили онкологическое заболевание, приходится ухаживать и за ней. В бесконечных хлопотах, требующих материальных и физических затрат, женщина накопила долг по коммунальным платежам. Справиться со всеми проблемами в одиночку ей оказалось не под силу. На приеме Александр Вепрев принял решение об оказании материальной помощи для оплаты задолженности по ЖКУ, об этом сообщает пресс-служба общественной приёмной.

Ещё одна пожилая иркутянка получила от депутата помощь для покупки и установки батарей отопления в своей квартире. Она также пожаловалась депутату, что управляющая компания берет с неё оплату за воду по нормативам, устанавливая повышающий коэффициент. Депутат разъяснил, что установка счетчиков на горячую и холодную воду позволит ей значительно сэкономить при оплате коммунальных услуг.

Бывшая работница Иркутского авиационного завода уже не в первый раз приходит на прием к Александру Вепреву за помощью. В этот раз депутат помог ей в подготовке сметы и дефектной ведомости для замены труб в квартире. Теперь заявительнице необходимо обратиться в сетевую компанию ООО «Иркут», которая поможет провести указанные работы.