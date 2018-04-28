Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса

«Ночь в бассейне» — именно так организаторы приняли решение назвать необычное мероприятие. Эстафета по плаванию на 275 километров состоится с 3 по 8 мая в ФОК поселке ГРЭС. Уже подана заявка на включение данного проекта в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий зафиксированный рекорд — 176 километров.

«Откроет эстафету глава города Александр Виноградов. Уже заняты практически все этапы, осталось немного свободного времени. Бассейн приглашает всех желающих принять участие в эстафете на 275 километров и войти историю нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Троицка.