Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса
Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса. В честь юбилея города в Троицке состоится эстафета по плаванию на 275 километров.
Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса. В честь юбилея города в Троицке состоится эстафета по плаванию на 275 километров.
«Ночь в бассейне» — именно так организаторы приняли решение назвать необычное мероприятие. Эстафета по плаванию на 275 километров состоится с 3 по 8 мая в ФОК поселке ГРЭС. Уже подана заявка на включение данного проекта в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий зафиксированный рекорд — 176 километров.
«Откроет эстафету глава города Александр Виноградов. Уже заняты практически все этапы, осталось немного свободного времени. Бассейн приглашает всех желающих принять участие в эстафете на 275 километров и войти историю нашего города», — сообщает
В дни проведения «Ночь в бассейне»,