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09:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса

Троицк может войти в книгу рекордов Гиннесса. В честь юбилея города в Троицке состоится эстафета по плаванию на 275 километров.

«Ночь в бассейне» — именно так организаторы приняли решение назвать необычное мероприятие. Эстафета по плаванию на 275 километров состоится с 3 по 8 мая в ФОК поселке ГРЭС. Уже подана заявка на включение данного проекта в книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий зафиксированный рекорд — 176 километров.

«Откроет эстафету глава города Александр Виноградов. Уже заняты практически все этапы, осталось немного свободного времени. Бассейн приглашает всех желающих принять участие в эстафете на 275 километров и войти историю нашего города», — сообщает пресс-служба администрации Троицка.

В дни проведения «Ночь в бассейне», физкультурно-оздоровительный комплекс будет работать круглосуточно. Поэтому, можно прийти и поплавать на соседней дорожке или «поболеть» за спортсменов.

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