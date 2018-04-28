Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полковник: США нанесли удар по России через Армению и прогадали
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Михаил Пореченков вышел в свет с внебрачным сыном
Трампу предложили вручить Нобелевскую премию
Красавица-внучка Иосифа Кобзона блистала на красной дорожке
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Алла Пугачева станцевала в красном мини-платье
Поклонники обсуждают фигуру Анфисы Чеховой в купальнике
Садальский боится за себя после слов о Галкине – СМИ
Располневшая жена Макарского о реакции мужа
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
17Time 100
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В субботу ночью в Челябинской области задержано 37 пьяных подростков

В ночь на 28 апреля в Челябинской области задержано 37 пьяных подростков.

Таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» С целью стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений, в том числе связанных с хищением имущества, незаконным оборотом наркотических веществ, оружия, задержания лиц, находящихся в розыске, а также для обеспечения безопасности граждан в областном центре и крупных городах Челябинской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь».

«В период с 27 на 28 апреля 2018 года полицейскими Южного Урала на территории 6 городов Челябинской области раскрыто 112 преступлений, задержано 25 лиц, находившихся в розыске. В мероприятии задействовано около 2000 сотрудников органов внутренних дел, более 350 коллег из других силовых структур, а также представителей общественных советов, местных органов власти, казачества, лесничества, добровольных народных дружин, студенческих отрядов», — сообщили в региональном полицейском главке.

Составлено 2755 протоколов об административных правонарушениях, из них 1062 в области дорожного движения, 1047 посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. Инспекторами ГИБДД выявлено 52 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 27 случая нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом.

Сотрудники полиции посетили 615 несовершеннолетних, состоящих на учетах, 167 родителей несовершеннолетних, 798 лиц, состоящих под административным надзором, а также 654 владельцев оружия. Выявлено 37 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 37 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста. По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято 106 граммов наркотических средств, 34 единицы огнестрельного оружия, 13 патронов к огнестрельному оружию, более 5 тысяч литров алкогольной продукции.

Все новости региона
Скоропостижно скончалась председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко
Меркель рассказала об оценке эффекта санкций против России
В США рассказали о судьбе попавших в Россию «Томагавков»
США настаивают на переговорах с РФ о воздушном сообщении
Британка сняла на видео падение неопознанного предмета с неба
Путин решил развивать не города, а пространство
Обнаружено гигантское «мертвое пятно» на дне Оманского залива
Дали прикурить. Стоит ли разрешить россиянам дымить в аэропортах
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги Баскетболисты московского клуба в гостях одержали победу над «Химками» в четвертом матче четвертьфинальной серии
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Nokia 8 подешевел в России почти в два раза Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что красивый флагман можно купить почти на 45% дешевле РРЦ.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Леди
Тогда и сейчас: как изменились солистки группы «Стрелки» Во второй половине 90-х была создана группа «Стрелки», под песни которой танцевали на всех дискотеках
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь