Километровая пробка собралась на погранпереходе Багратионовск — Безледы

Источник: Клопс.ru

На погранпереходе Багратионовск — Безледы собралась пробка, длиной в несколько десятков автомобилей. Об этом рассказал читатель «Клопс».

Десятки калининградцев отправились в сторону Польши утром 28 апреля, несмотря на то, что суббота оказалась рабочим днём. Большинство автомобилей, застрявших в пробке на погранпереходе — легковые.