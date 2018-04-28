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10:38 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сильный ветер ожидается в течение дня

Порывы ветра местами будут достигать 15 метров секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сильный ветер ожидается 28 апреля в течение дня. Порывы будут достигать 10−15 метров в секунду. Тем не менее на улице будет тепло. Воздух прогреется до 15−17 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.

В связи со шквалистым ветром пешеходов просят быть внимательнее, не укрываться от стихии под деревьями и шаткими рекламными конструкциями, а водителей — парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.

Спасатели предупреждают, в течение дня в городе возможно падение веток и шатких конструкций. Такая погода также считается неблагоприятной для высотных и строительно-монтажных работ.

Уже в выходные ветер стихнет. 29 и 30 апреля, а также 1 мая в Москве будет моросить дождь. Столбик термометра поднимется до 20−25 градусов. А 2 мая выглянет долгожданное солнце и воздух прогреется до 26 градусов.

Синоптики: в некоторых районах Москвы возможен кратковременный дождь
Во время загрузки произошла ошибка.
09:57 (мск)© Ньюстюб
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