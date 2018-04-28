Сильный ветер ожидается в течение дня
Порывы ветра местами будут достигать 15 метров секунду.
Порывы ветра местами будут достигать 15 метров секунду.
Сильный ветер ожидается 28 апреля в течение дня. Порывы будут достигать 10−15 метров в секунду. Тем не менее на улице будет тепло. Воздух прогреется до 15−17 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь.
В связи со шквалистым ветром пешеходов просят быть внимательнее, не укрываться от стихии под деревьями и шаткими рекламными конструкциями, а водителей — парковать автомобили в гараже или на открытых площадках.
Спасатели предупреждают, в течение дня в городе возможно падение веток и шатких конструкций. Такая погода также считается неблагоприятной для высотных и
Уже в выходные ветер стихнет. 29 и 30 апреля, а также 1 мая в Москве будет моросить дождь. Столбик термометра поднимется до 20−25 градусов. А 2 мая выглянет долгожданное солнце и воздух прогреется до 26 градусов.