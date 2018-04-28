Фото: В Екатеринбурге прошла ночная репетиция Парада с техникой
Первая совместная репетиция уральского Парада Победы состоялась накануне ночью на Площади 1905 года в Екатеринбурге.
Первая совместная репетиция уральского Парада Победы состоялась накануне ночью на Площади 1905 года в Екатеринбурге.
По центру мегаполиса парадным строем прошли более двух тысяч человек. Музыкальное сопровождение парада обеспечил сводный оркестр штаба Центрального военного округа.
Особое внимание горожан было приковано к колонне военной техники — в общей сложности по главным улицам проехали более 80 ее единиц.
— Впервые уральцам и гостям города показали армейские мотовездеходы АМ-1 специального назначения, комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха», УАЗ «Патриот"-пикап, бронеавтомобили «Тайфун-К» и
Также в репетиции были задействованы ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные
Генеральная репетиция Парада состоится 7 мая.
Между тем.
Несколькими днями ранее по центру Екатеринбурга прошли колонны военных. Тренировке не помешали ни минусовая температура, ни сильный снегопад. В ней приняли участие около 1,5 тысяч человек — рота барабанщиков суворовского училища, рота Почетного караула, коробка военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений и так далее.