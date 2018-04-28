Летняя погода в первых числах мая ждет Кубань
В некоторых районах синоптики прогнозируют до +30 градусов.
В некоторых районах синоптики прогнозируют до +30 градусов.
Ясно и солнечно по всей территории края, кроме горных и предгорных районов — в течение выходных там может срываться дождь. В вечерние часы и в ночные будут достаточно низкие температуры, до +3…+5 градусов, а в дневные будет прогреваться до +25 градусов.
Следующая неделя будет прохладнее, поэтому синоптики рекомендуют не упускать шанса погреться на солнце на этих выходных.