Летняя погода в первых числах мая ждет Кубань

Ясно и солнечно по всей территории края, кроме горных и предгорных районов — в течение выходных там может срываться дождь. В вечерние часы и в ночные будут достаточно низкие температуры, до +3…+5 градусов, а в дневные будет прогреваться до +25 градусов.