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10:37 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Летняя погода в первых числах мая ждет Кубань

В некоторых районах синоптики прогнозируют до +30 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 88% 755 мм рт. ст. 2 м/с

Ясно и солнечно по всей территории края, кроме горных и предгорных районов — в течение выходных там может срываться дождь. В вечерние часы и в ночные будут достаточно низкие температуры, до +3…+5 градусов, а в дневные будет прогреваться до +25 градусов.

Следующая неделя будет прохладнее, поэтому синоптики рекомендуют не упускать шанса погреться на солнце на этих выходных.

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