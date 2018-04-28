Учёные: мужчины с крепким рукопожатием чаще вступают в брак

Американские учёные выяснили, что мужчины с крепким рукопожатием чаще вступают в брак. Выводы были сделаны на основе исследования пяти тысяч человек, сообщает «РИА Новости».

Связь между силой рукопожатия и успехом у женщин выявили учёные из Колумбийского университета в США. С помощью динамометра они измерили «хватку» пяти тысяч мужчин, родившихся между 1923 и 1948 годами, и проанализировали данные об их семейном положении.

«Женщины отдают предпочтение партнёрам, которые дают понять, что они сильны и здоровы», — прокомментировал результаты исследования профессор Вегард Скирбекк.