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10:36 (мск), источник: Клопс.ru

Учёные: мужчины с крепким рукопожатием чаще вступают в брак

В исследовании участвовали пять тысяч человек.

Американские учёные выяснили, что мужчины с крепким рукопожатием чаще вступают в брак. Выводы были сделаны на основе исследования пяти тысяч человек, сообщает «РИА Новости».

Связь между силой рукопожатия и успехом у женщин выявили учёные из Колумбийского университета в США. С помощью динамометра они измерили «хватку» пяти тысяч мужчин, родившихся между 1923 и 1948 годами, и проанализировали данные об их семейном положении.

«Женщины отдают предпочтение партнёрам, которые дают понять, что они сильны и здоровы», — прокомментировал результаты исследования профессор Вегард Скирбекк.

Ранее в США учёные из другого университета пришли к выводу, употребление какого именно шоколада укрепляет иммунитет и улучшает работу мозга.

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