Красноярцев зовут на бесплатный показ фильмов
Для детей покажут «Смешариков», для ветеранов фильм «Танки», для студентов розыгрыш билетов на любой фильм.
Для детей покажут «Смешариков», для ветеранов фильм «Танки», для студентов розыгрыш билетов на любой фильм.
Администрация Красноярска, общественная палата города и кинотеатр «Космик-кино» подписали соглашение о сотрудничестве и теперь 2 раза в месяц будут проводить интересные, познавательные мероприятия бесплатно.
Первое состоится 29 апреля, по адресу: ул. Белинского, 8. Здесь будет организована детская анимационная программа,
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 10 мая бесплатно покажут фильма «Танки». А 16 мая среди студентов разыграют льготные билеты на любой фильм. Возможно,