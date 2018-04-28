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12:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев зовут на бесплатный показ фильмов

Для детей покажут «Смешариков», для ветеранов фильм «Танки», для студентов розыгрыш билетов на любой фильм.

Администрация Красноярска, общественная палата города и кинотеатр «Космик-кино» подписали соглашение о сотрудничестве и теперь 2 раза в месяц будут проводить интересные, познавательные мероприятия бесплатно.

Первое состоится 29 апреля, по адресу: ул. Белинского, 8. Здесь будет организована детская анимационная программа, мастер-классы и показ нового полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю». Сбор гостей с 12.00 в фойе кинотеатра по адресу: ул. Белинского, 8 (3 этаж). Показ фильма состоится в 14.00 в большом зале кинотеатра.

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны 10 мая бесплатно покажут фильма «Танки». А 16 мая среди студентов разыграют льготные билеты на любой фильм. Возможно, что-то интересное организуют и ко Дню защиты детей 1 июня.

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