Красноярцев зовут на бесплатный показ фильмов

Администрация Красноярска, общественная палата города и кинотеатр «Космик-кино» подписали соглашение о сотрудничестве и теперь 2 раза в месяц будут проводить интересные, познавательные мероприятия бесплатно.

Первое состоится 29 апреля, по адресу: ул. Белинского, 8. Здесь будет организована детская анимационная программа, мастер-классы и показ нового полнометражного фильма «Смешарики. Дежавю». Сбор гостей с 12.00 в фойе кинотеатра по адресу: ул. Белинского, 8 (3 этаж). Показ фильма состоится в 14.00 в большом зале кинотеатра.