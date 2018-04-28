Центр Екатеринбурга на полдня перекроют ради бегунов

Завтра центр уральской столицы перекроют на несколько часов ради эстафеты. В Екатеринбурге пройдет традиционный легкоатлетический забег «Весна Победы». Из-за спортивного мероприятия автомобилистам придется искать пути объезда. Движение ограничат на участке проспекта Ленина от улицы Московской до Луначарского с 10:00 до 14:30.

— Первые команды выйдут на старт в 11:40. Маршрут эстафеты остался неизменным: он будут состоять из одного круга почти для всех команд, и только первой группе предстоит преодолеть два круга с 18 этапами, — уточнили в пресс-слежбе мэрии.