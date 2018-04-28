Центр Екатеринбурга на полдня перекроют ради бегунов
Завтра в городе состоится традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».
Завтра в городе состоится традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».
Завтра центр уральской столицы перекроют на несколько часов ради эстафеты. В Екатеринбурге пройдет традиционный легкоатлетический забег «Весна Победы».
— Первые команды выйдут на старт в 11:40. Маршрут эстафеты остался неизменным: он будут состоять из одного круга почти для всех команд, и только первой группе предстоит преодолеть два круга с 18 этапами, — уточнили в
В 10:30 возле гимназии № 9 состоится построение участников парада. В 10:40 пройдет торжественное открытие. В 11:00 будет дан старт велогонки. В 11:40 на дистанцию отправятся бегуны. Награждение победителей проведут в 14:10.