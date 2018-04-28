На Урале друзу александритов назвали в честь царя-освободителя

Источник: "Российская газета"

— При образовании музея в 1915 году была передана обширная коллекция, в которой был штуф, покрытый слюдой с хризобериллами. На первый взгляд ничего выдающегося в нем не было, мы даже не догадывались о его истинной стоимости. Образец не выставлялся, хранился в фондах, пока недавно мы не решили немножко его почистить, — рассказал «РГ» директор музея Дмитрий Клейменов. — Под слюдой скрывался уникальный сросток кристаллов александрита — великолепного и редкого уральского камня! Камни густого красно-бурого цвета, каких сейчас не добывают.

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Вес образца — 3740 карат (748 граммов). Добыт он на Швейцарском руднике под Асбестом, который сейчас исчерпан. Неподалеку, на Мариинском руднике, добывают александриты в небольших количествах, но цвет их не такой «кровавый» — в искусственном свете они красно-фиолетовые.

Александрит впервые найден 17 апреля 1834-го в день совершеннолетия Александра II на уральских изумрудных копях. Наряду с алмазом, рубином, изумрудом и сапфиром александрит, получивший имя государя, — камень первого порядка, последний по времени открытия. Его уникальная особенность — реверс или дихроизм, изменение цвета: в естественном свете он зеленый, в искусственном — красный. «Александрит в продаже не только весьма редок, но даже некоторые ювелиры знают о нем только понаслышке. Он почитается камнем Александра Второго», — писал Николай Лесков.

— Александрит мистическим образом предопределил судьбу императора: «зеленое» начало царствования и трагический, «красный» финал, — подчеркивает Дмитрий Клейменов.