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10:39 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Свердловской области появился «новый город»

Один из муниципалитетов временно сменил название.

В Свердловской области появился новый город. Один из муниципалитетов временно сменил свое прежнее название, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».

Первоуральск временно превратился в «Первокральск». Горожане заменили букву на стеле у въезда в город. Фотографию нового названия пользователи опубликовали в сообществе «Инцидент Первоуральск» в социальной сети «Вконтакте».

То, что новая буква — ненастоящая — заметить можно не сразу. Букву «у» неизвестные закрыли фанерным листом, а сверху на него прикрепили желтую букву «к». Причем выполнена она в том же цвете, что и прежняя.

Водители, которые проезжали мимо на машинах, посмеялись над этой ситуацией. Многие останавливались возле стелы «Первокральска» и фотографировали ее.

В комментариях пользователи отметили, что такая акция иронично обыгрывает происходящие в Первоуральске события. А некоторые даже стали придумывать другие вариации того, как можно изменить название города.

Сообщение об инциденте полицейские получили еще 26 апреля. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Как отмечает портал «Перво66.ru» неправильную букву сняли в тот же день.

Напомним, в 2016 году уличный художник Слава PTRK переименовал Екатеринбург в «Грязьбург», заменив таблички на въезде в город.

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