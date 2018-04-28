Повышение температуры воздуха до +19 градусов ожидает жителей Нижегородской области в выходные дни
Повышение температуры воздуха до +19 градусов ожидает жителей Нижегородской области в выходные дни, сообщают нижегородские синоптики.
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Повышение температуры воздуха до +19 градусов ожидает жителей Нижегородской области в выходные дни, сообщают нижегородские синоптики.
Так, 29 апреля ночью столбик термометра опустится до отметок +2… +7 градусов, без осадков. Днем +11… +16 градусов тепла. Облачно с прояснениями. Ветер
30 апреля в ночные часы — +3… +8 градусов. Без осадков. Днем температура воздуха прогреется до +14… +19 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный 3 — 8 метров в секунду.