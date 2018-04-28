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11:38 (мск), источник: Восток Медиа

Председатель Думы поздравил владивостокцев с Первомаем

Председатель Думы обратился к жителям Владивостока в преддверии весеннего праздника. От имени городских депутатов Андрей Брик поздравил горожан с наступающим 1 мая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Первомай отмечают более ста лет. Праздник является символом солидарности всех, кто любит трудиться, кто своими руками создаёт будущее своего города и своей страны.

«Ценности, которые провозглашает этот праздник, значимы во все времена, так как добросовестный труд — основа благополучия нашего общества. Наше общее устремление — обеспечить достойную жизнь будущего поколения, жить в мире и согласии — является надёжным фундаментом для благополучия нашего общества, уверенности в завтрашнем дне. Сегодня перед нами стоят важные задачи по социально-экономическому развитию Владивостока, повышению качества жизни горожан. Уверен, что вместе нам удастся многое сделать для процветания нашего любимого города. Желаю весеннего настроения, добрых надежд, успехов во всех начинаниях! Здоровья, стабильности, мира и добра!», — обратился к горожанам спикер городской Думы.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 1 мая в центре Владивостока на время демонстрации по Светланской ограничат движение транспорта. К слову, долгое время шествие проходило по Золотому мосту. Эта традиция действовала, пока Приморье возглавлял Владимир Миклушевский. В 2017 году приморцы в пятый раз встретили Первомай на Золотом мосту.

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