Председатель Думы поздравил владивостокцев с Первомаем
Председатель Думы обратился к жителям Владивостока в преддверии весеннего праздника. От имени городских депутатов Андрей Брик поздравил горожан с наступающим 1 мая, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Председатель Думы обратился к жителям Владивостока в преддверии весеннего праздника. От имени городских депутатов Андрей Брик поздравил горожан с наступающим 1 мая, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Первомай отмечают более ста лет. Праздник является символом солидарности всех, кто любит трудиться, кто своими руками создаёт будущее своего города и своей страны.
«Ценности, которые провозглашает этот праздник, значимы во все времена, так как добросовестный труд — основа благополучия нашего общества. Наше общее устремление — обеспечить достойную жизнь будущего поколения, жить в мире и согласии — является надёжным фундаментом для благополучия нашего общества, уверенности в завтрашнем дне. Сегодня перед нами стоят важные задачи по
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 1 мая в центре Владивостока на время демонстрации по Светланской ограничат движение транспорта. К слову, долгое время шествие проходило по Золотому мосту. Эта традиция действовала, пока Приморье возглавлял Владимир Миклушевский. В 2017 году приморцы в пятый раз встретили Первомай на Золотом мосту.