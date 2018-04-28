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11:30 (мск), источник: Newslab.ru

Законность сноса павильонов в Красноярске проверит Генеральная прокуратура

По мнению Сергея Натарова, чиновники не идут на диалог с предпринимателями и перекладывают ответственность за происходящее на руководство районных администраций города.

Источник: РИА "Новости"

Генеральную прокуратуру попросили проверить законность сноса павильонов в Красноярске. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от Красноярского края Сергей Натаров.

Депутат признал, что Красноярску нужно обновление, но делать это, по его мнению, городские власти начали слишком резко, не считаясь с мнением населения. Одним из таких решений стал снос павильонов на городских улицах. Напомним, в администрации пообещали убрать сразу 54 временных сооружения — 29 с остановки «Улица Перенсона», восемь от остановки «Гостиница Октябрьская», семь с ул. Шахтеров, пять с ул. Вейнбаума с остановки «Театр оперы и балета» и еще пять с других улиц города.

При этом, по мнению Сергея Натарова, чиновники не идут на диалог с предпринимателями и перекладывают ответственность за происходящее на руководство районных администраций города.

«Я обратился в Генеральную прокуратуру России по поводу нарушения прав предпринимателей при сносе павильонов в районе Краевой больницы. Недопустимо, что чиновники решили действовать силой, подменяя собой закон и решение судов. К сожалению, новая городская администрация повторяет ошибки своих предшественников, не слышит людей, не хочет садиться за стол переговоров и решать проблемные вопросы на приемлемых для всех условиях», — отметил Сергей Натаров.

Депутат заявил, что представители ЛДПР готовы организовать совещание представителей краевого союза малого предпринимательства и городской администрации, чтобы попытаться договориться.

«Никто не будет спорить с тем, что Красноярску необходимо обновление, качественное благоустройство, современная городская среда. Но для этого нужна нормальная планомерная работа и взаимное уважение общества и власти. Только так можно сделать наш родной город более красивым, комфортным и современным. A попытки “ломать через колено” отдельные группы населения и решать вопросы в авральном режиме и волюнтаристскими методами — путь в никуда», — отметил Сергей Натаров.

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