С началом лета в Хабаровске «проснутся» вирусные инфекции

«Приближается лето, на рынках и в местах, не приспособленных для ведения торговли, появляется клубника, овощи, фрукты. Это всё может представлять опасность для здоровья, если не соблюдать требования гигиены. И если раньше наше внимание было приковано к проблемам, вызванным бактериальными видами инфекций — это, например, сальмонеллез, дизентерия, то сегодня на первый план выходят вирусные кишечные инфекции», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.