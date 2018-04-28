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11:27 (мск), источник: Восток Медиа

С началом лета в Хабаровске «проснутся» вирусные инфекции

На заседании общественного совета по вопросам охраны здоровья при мэре города обсудили предстоящий сезон вирусных инфекций. Горожан предупреждают о повышенном уровне заболеваемости в этот период, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Источник: AP 2018

«Приближается лето, на рынках и в местах, не приспособленных для ведения торговли, появляется клубника, овощи, фрукты. Это всё может представлять опасность для здоровья, если не соблюдать требования гигиены. И если раньше наше внимание было приковано к проблемам, вызванным бактериальными видами инфекций — это, например, сальмонеллез, дизентерия, то сегодня на первый план выходят вирусные кишечные инфекции», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Вирусные кишечные инфекции легко передаются от человека к человеку и вызывают тяжёлые последствия. В 2017 году число заболевших острой кишечной инфекцией выросло на 27%. Увеличилось также количество заразившихся менингококковой инфекцией, скарлатиной и краснухой.

«Необходимо обратить внимание жителей города на то, что наиболее эффективный способ избежать проблем со здоровьем, вызванных инфекциями, это профилактическая гигиена. И дети, и взрослые должны понимать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи, фрукты, необходимо мыть руки и не заниматься самолечением», — отметила Татьяна Скорик.

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