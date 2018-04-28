С началом лета в Хабаровске «проснутся» вирусные инфекции

«Приближается лето, на рынках и в местах, не приспособленных для ведения торговли, появляется клубника, овощи, фрукты. Это всё может представлять опасность для здоровья, если не соблюдать требования гигиены. И если раньше наше внимание было приковано к проблемам, вызванным бактериальными видами инфекций — это, например, сальмонеллез, дизентерия, то сегодня на первый план выходят вирусные кишечные инфекции», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.
Вирусные кишечные инфекции легко передаются от человека к человеку и вызывают тяжёлые последствия. В 2017 году число заболевших острой кишечной инфекцией выросло на 27%. Увеличилось также количество заразившихся менингококковой инфекцией, скарлатиной и краснухой.
«Необходимо обратить внимание жителей города на то, что наиболее эффективный способ избежать проблем со здоровьем, вызванных инфекциями, это профилактическая гигиена. И дети, и взрослые должны понимать, что нельзя есть немытые ягоды, овощи, фрукты, необходимо мыть руки и не заниматься самолечением», — отметила Татьяна Скорик.